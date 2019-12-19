İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
4. Enerjide Ar-Ge ÇalıştayıTarih : 18-19 Aralık 2019Yer : Ankara Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' EtkinliğiTarih : 18-19 Aralık 2019Yer : Çırağan Sarayı Müsiad – Abies Kamu Tedarikçileri FuarıTarih : 19 - 21 Aralık 2019Yer : İstanbul Fuar MerkeziSaat : 09:...
4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı
Tarih : 18-19 Aralık 2019Yer : Ankara Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' EtkinliğiTarih : 18-19 Aralık 2019Yer : Çırağan Sarayı Müsiad – Abies Kamu Tedarikçileri FuarıTarih : 19 - 21 Aralık 2019Yer : İstanbul Fuar MerkeziSaat : 09: 00 – 17: 00 2019 Madrid İklim Zirvesi – COP25'ten İzlenimlerTarih : 19 Aralık 2019 PerşembeYer : Sabancı ÜniversitesiSaat : 18: 00 – 20: 00 Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları EtkinliğiTarih : 19 Aralık 2019 PerşembeYer : İstanbul Sanayi Odası (İSO)Saat : 09: 00 – 12: 00 Unifree Basın ToplantısıTarih : 19 Aralık 2019 PerşembeYer : SwissotelSaat : 09: 30 – 11: 30 BNP Paribas Cardif - InsurTech İnovasyon Challenge ProgramıTarih : 19 Aralık 2019 PerşembeYer : Kolektif HouseSaat : 09: 45 – 16: 30 PARİBU BİTCOİN VE KRİPTO Para basın DavetiTarih : 19 Aralık 2019 PerşembeYer : Feriye PalaceSaat : 09: 30 – 11: 30 HORECA Yiyecek Endüstrisi Buluşmaları Basın ToplantısıTarih : 19 Aralık 2019 PerşembeYer : Point OtelSaat : 09: 30 – 13: 00 Cupcake 19 FestivaliTarih : 20 Aralık 2019 CumaYer : İstinye ÜniversitesiSaat : 11: 15 – 12: 15 Hizmet İhracatçıları Buluşması ve Ödül Töreni davetiTarih : 21 Aralık 2019 CumartesiYer : İstanbul Kongre MerkeziSaat : 12: 00 – 16: 00
Türk Hava Yolları/ ACE of M.I.C.E FuarıTarih : 22 - 24 Ocak 2020Yer : Istanbul Congress Center – ICCSaat : 09: 00 – 17: 30 Deloitte Global Mobil Kullanıcı Araştırması 2019Tarih : 24 Aralık 20198 SalıYer : Wyndham Grand İstanbulSaat : 09: 30 – 11.30 OPPO Medya Buluşması DavetiTarih : 26 Aralık 2019 PerşembeYer : The Stay Bosphorus HotelSaat : 09: 30 – 12: 00 İKMİB - Günü kurtar Basın DavetiTarih : 8 Ocak 2020 ÇArşamba
Saat : 09: 00 – 12: 00