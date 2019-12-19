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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

4. Enerjide Ar-Ge ÇalıştayıTarih : 18-19 Aralık 2019Yer : Ankara Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' EtkinliğiTarih : 18-19 Aralık 2019Yer : Çırağan Sarayı Müsiad – Abies Kamu Tedarikçileri FuarıTarih : 19 - 21 Aralık 2019Yer : İstanbul Fuar MerkeziSaat : 09:...

19.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:04
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı

Tarih : 18-19 2019

Yer    : Ankara Marka Konferansı, ' & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' EtkinliğiTarih : 18-19 Aralık 2019Yer   : Çırağan Sarayı Müsiad – Abies Kamu Tedarikçileri FuarıTarih : 19  - 21 Aralık 2019Yer    : Fuar MerkeziSaat  : 09: 00 – 17: 00 2019 Madrid İklim Zirvesi – COP25'ten İzlenimlerTarih : 19 Aralık 2019 PerşembeYer    : Sabancı ÜniversitesiSaat  : 18: 00 – 20: 00 Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları EtkinliğiTarih : 19 Aralık 2019 PerşembeYer    : İstanbul Sanayi Odası (İSO)Saat  : 09: 00 – 12: 00 Unifree Basın ToplantısıTarih : 19 Aralık 2019 PerşembeYer    : SwissotelSaat  : 09: 30 – 11: 30 BNP Paribas Cardif - InsurTech İnovasyon Challenge ProgramıTarih : 19 Aralık 2019 PerşembeYer    : Kolektif HouseSaat  : 09: 45 – 16: 30 PARİBU BİTCOİN VE KRİPTO Para basın DavetiTarih : 19 Aralık 2019 PerşembeYer    : Feriye PalaceSaat  : 09: 30 – 11: 30 HORECA Yiyecek Endüstrisi Buluşmaları Basın ToplantısıTarih : 19 Aralık 2019 PerşembeYer    : Point OtelSaat  : 09: 30 – 13: 00 Cupcake 19 FestivaliTarih : 20 Aralık 2019 CumaYer    :   İstinye ÜniversitesiSaat  : 11: 15 – 12: 15 Hizmet İhracatçıları Buluşması ve Ödül Töreni davetiTarih : 21 Aralık 2019 CumartesiYer    : İstanbul Kongre MerkeziSaat  : 12: 00 – 16: 00

Türk Hava Yolları/ ACE of M.I.C.E FuarıTarih : 22 - 24 Ocak 2020Yer    : Istanbul Congress Center – ICCSaat  : 09: 00 – 17: 30 Deloitte Global Mobil Kullanıcı Araştırması 2019Tarih : 24 Aralık 20198 SalıYer    : Wyndham Grand İstanbulSaat  : 09: 30 – 11.30 OPPO Medya Buluşması DavetiTarih : 26 Aralık 2019 PerşembeYer    : The Stay Bosphorus HotelSaat  : 09: 30 – 12: 00 İKMİB - Günü kurtar Basın DavetiTarih : 8 Ocak 2020 ÇArşamba

Saat  : 09: 00 – 12: 00


Kaynak: DHA
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