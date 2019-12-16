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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TURCOMONEY Ödül TöreniTarih : 16 Aralık 2019 PazartesiYer : WOW Otel İstanbulSaat : 19: 00 – 23: 00BP Türkiye KSS lansmanı Basın ToplantısıTarih: 16 Aralık 2019 PazartesiYer: Raffles İstanbulSaat: 19.

16.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:00
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TURCOMONEY Ödül Töreni

Tarih : 16 2019 Pazartesi

Yer    : WOW Otel İstanbulSaat  : 19: 00 – 23: 00

BP KSS lansmanı Basın ToplantısıTarih: 16 Aralık 2019 PazartesiYer: Raffles İstanbulSaat: 19.30

Bahçeşehir Üniversitesi Küresel Göç PaneliTarih : 16 Kasım 2019 PazartesiYer    : Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Güney KampüsüSaat  : 10: 00 – 12: 00

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Basın ToplantısıTarih : 17 Aralık 2019 SalıYer    : Swissotel The BosphorusSaat  : 13: 30 – 17: 00       

Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları ÇalıştayıTarih : 17 Aralık 2019 SalıYer    : Yeditepe ÜniversitesiSaat  : 10: 00 – 18: 00

Skandal/ CGV Mars Dağıtım Film GösterimiTarih :   17 Aralık 2019 SalıYer    : Cinemaximum KanyonSaat  : 10: 00 – 13: 00

Tatilbudur.com Basın ToplantısıTarih : 17 Aralık 2019 SalıYer    : The Ritz Carton OtelSaat  : 10: 00 – 11: 00

UNIDO Demonstrasyon Projesi İstanbul Tematik ToplantısıTarih : 17 Aralık 2019 SalıYer    : İstanbul Fairmont QuasarSaat  : 09: 00 – 16: 00

BEETECH 2019 En İyi Uygulamalar KonferansıTarih : 17- 18 Aralık 2019Yer    : Teknokent ARISaat  : 10: 00 – 16: 00

Warmhaus yeni yerli ürünleri lansman DavetiTarih : 18 Aralık 2019, ÇarşambaYer    : St. Regis İstanbulSaat  : 09: 30 – 11: 30

Fintech Devrimi: Yeni Nesil Finans Teknolojisinin İnşası PaneliTarih : 18 Aralık 2019 ÇarşambaYer    : Polat Bosphorus OtelSaat  : 19: 00 – 21: 00

4. Enerjide Ar-Ge ÇalıştayıTarih : 18-19 Aralık 2019Yer    : Ankara

Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' EtkinliğiTarih : 18-19 Aralık 2019Yer   : Çırağan Sarayı

Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları EtkinliğiTarih : 19 Aralık 2019 PerşembeYer    : İstanbul San?ayi Odası (İ?SO)Saat  : 09: 00 – 12: 00

Unifree Basın ToplantısıTarih : 19 Aralık 2019 PerşembeYer    : SwissotelSaat  : 09: 30 – 11: 30

BNP Paribas Cardif - InsurTech İnovasyon Challenge ProgramıTarih : 19 Aralık 2019 PerşembeYer    : Kolektif HouseSaat  : 09: 45 – 16: 30

PARİBU BİTCOİN VE KRİPTO Para basın DavetiTarih : 19 Aralık 2019 PerşembeYer    : Feriye PalaceSaat  : 09: 30 – 11: 30

HORECA Yiyecek Endüstrisi Buluşmaları Basın ToplantısıTarih : 19 Aralık 2019 PerşembeYer    : Taksim Point OtelSaat  : 09: 30 – 13: 00

Türk Hava Yolları/ ACE of M.I.C.E FuarıTarih : 22 - 24 Ocak 2020Yer    : Istanbul Congress Center – ICCSaat  : 09: 00 – 17: 30

İKMİB - SAVE THE DATE/ Günü kurtar Basın DavetiTarih : 8 Ocak 2020 Çarşamba

Saat  : 09: 00 – 12: 00


Kaynak: DHA
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