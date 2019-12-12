Haberler » Ekonomi » İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye Sigorta BirliğiTarih : 12 Aralık 2019 PerşembeYer : Türkiye Sigorta BirliğiSaat : 11: 00 – 12: 30 Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti OrganizasyonuTarih : 10 – 12 Aralık 2019Yer : Ankara Bilkent Otel Teknopark İstanbul 10.

12.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:00
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Sigorta Birliği

Tarih : 12 2019 Perşembe

Yer    : Türkiye Sigorta BirliğiSaat  : 11: 00 – 12: 30 Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti OrganizasyonuTarih  : 10 – 12 Aralık 2019Yer     : Bilkent Otel Teknopark 10. Yıl Basın ToplantısıTarih : 12 Aralık 2019 PerşembeYer    : Teknopark İstanbulSaat  : 10: 00 – 13: 30 Uzakrota Travel Summit EtkinliğiTarih : 13 Aralık 2019 CumaYer    : Hilton Istanbul Bosphorus Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları/ Cynthia EnloeTarih : 13 Aralık 2019 CumaYer    : Sabancı Üniversitesi Minerva PalasSaat  : 17: 00 – 19: 00 Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Basın ToplantsıTarih : 17 Aralık 2019 SalıYer    : Swissotel The BosphorusSaat  : 13: 30 – 17: 00  Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları ÇalıştayıTarih : 17 Aralık 2019 SalıYer    : Yeditepe ÜniversitesiSaat  : 10: 00 – 18: 00 Skandal/ CGV Mars Dağıtım Film GösterimiTarih :   17 Aralık 2019 SalıYer    : Cinemaximum KanyonSaat  : 10: 00 – 13: 00 Fintech Devrimi: Yeni Nesil Finans Teknolojisinin İnşası PaneliTarih : 18 Aralık 2019 ÇarşambaYer    : Polat Bosphorus OtelSaat  : 19: 00 – 21: 00 4. Enerjide Ar-Ge ÇalıştayıTarih : 18-19 Aralık 2019Yer    : Ankara Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' EtkinliğiTarih : 18-19 Aralık 2019Yer   : Çırağan Sarayı

Türk Hava Yolları/ ACE of M.I.C.E FuarıTarih : 22 - 24 Ocak 2020Yer    : Istanbul Congress Center – ICC

Saat  : 09: 00 – 17: 30


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler