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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Finansal Konsolidasyon ve Yönetim Raporlama EtkinliğiTarih : 26 Kasım 2019 SalıYer : Four Seasons Bosphorus HotelSaat : 09: 00 – 12: 00 Ford Otosan-YGA Basın ToplantısıTarih : 26 Kasım 2019 SalıYer : Feriye SarayıSaat : 09: 30 – 11: 00 Kiğılı Talks etkinliğiTarih : 26 Kasım 2019 SalıYer : Zorlu...

26.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:02
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Finansal Konsolidasyon ve Yönetim Raporlama Etkinliği

Tarih : 26 Kasım  2019 Salı

Yer    : Four Seasons Bosphorus HotelSaat  : 09: 00 – 12: 00 Ford Otosan-YGA Basın ToplantısıTarih : 26 Kasım 2019 SalıYer    : Feriye SarayıSaat  : 09: 30 – 11: 00 Kiğılı Talks etkinliğiTarih : 26 Kasım 2019 SalıYer    : Zorlu PSM Sky LoungeSaat  : 19.00 Siber Asist Basın LansmanıTarih : 26 Kasım 2019 SalıYer    : Wyndham Grand Levent, Leonardo da Vinci SalonuSaat  : 11: 00 – 13: 00 TUREEFF Türkiye Konutlarda Enerji VerimliliğiTarih : 26 Kasım 2019 SalıYer    : Wyndham Grand OtelSaat  : 09: 30 – 12: 00 SOSİAD 'UNIDO Demonstrasyon Projesi' etkinliğiTarih : 26 Kasım 2019 SalıYer    : Ankara JW MarriottSaat  : 09: 00 – 16: 00

28. Kalite Kongresi/ Çözüm Özünde etkinliğiTarih : 26 – 27 Kasım 2019Yer    : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Muhammed Yalçın Resim Sergisi "Umut: Duvarımdaki Renkler"Tarih :   27 Kasım – 6 Aralık 2019Yer    : Kuveyt Türk Genel MüdürlükSaat  : 15: 00

Sanofi Türkiye Girişimcilik Programı 'Pharm Up' FinaliTarih : 27 Kasım 2019 ÇarşambaYer    : Workinton Levent 199Saat  : 19: 00 – 21: 30 Türk ve İtalyan iş insanları Ekonomik ForumTarih : 27 Kasım 2019 ÇarşambaYer    : Venedik Sarayı İStanbulSaat  : 13: 45 – 17: 00 IFS Gelecek Yatırımcıları ZirvesiTarih : 27 Kasım 2019 ÇarşambaYer    : İstanbul Swissotel The Bosphorus Nestlé Türkiye- Sağlıklı Adımlar Basın DavetiTarih :   27 Kasım 2019 ÇarşambaYer    : Fairmont Quasar İstanbulSaat  : 09: 30 – 12: 00 Eğitim İzleme Raporu 2019 Öğretmenler PaneliTarih : 27 Kasım 2019 ÇarşambaYer    : Minerva Han,Saat  : 10: 00 – 12: 00 KidZania Edutainment (eğlenceli eğitim) ZirvesiTarih : 27 – 28 Kasım 2019Yer    : KidZania İstanbulSaat  : 09: 00 – 17: 00 10. Boğaziçi Zirvesi/ Mark Mobius SöyleşisiTarih : 27 – 29 Kasım 2019Yer    : Çırağan SarayıSaat  : 09: 15 – 17: 15 SOFITEL Otel Taksim LansmanıTarih : 28 Kasım 2019 PerşembeYer    : Sofitel Istanbul TaksimSaat  : 10: 00 – 12: 00 İTÜ Çekirdek 'Big Bang Start-up Challenge' etkinliğiTarih : 28 Kasım 2019 PerşembeYer   : Uniq İstanbulSaat  : 13.00-18.00 AliExpress ve İHKİB Basın ToplantısıTarih : 28 Kasım 2019 PerşembeYer    : Taksim Divan OtelSaat  : 10: 00 – 11: 30 Garanti BBVA_Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması Ödül TöreniTarih : 28 Kasım 2019 PerşembeYer    : Hilton BomontiSaat  : 19: 00 – 22: 30 TOÇEV Puduhepa ve Kız Kardeşleri Basın LansmanıTarih :   30 Kasım 2019 CumartesiYer    :   İstanbul ÜniversitesiSaat  : 13: 00 – 15: 00

Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım EtkinliğiTarih : 1 Aralık 2019 PazarYer    : İstanbul Hava limanıSaat  : 11.00 - 13.00 Uluslararası BA İstanbul, Yeni nesil iş analizi etkinliğiTarih : 3 Aralık 2019 SalıYer    : Sheraton GrandSaat  : 08: 00 – 17: 45 25. Yıl TOYP (Türkiye'nin 10 Başarılı Genci) Ödül TöreniTarih : 03 Aralık 2019 SalıYer    : CEMAL REŞİT REY KONSER SALONUSaat  : 20: 00 – 00: 00 Perakende Günleri EtkinliğiTarih : 4 - 5 Aralık 2019Yer    : Haliç Kongre MerkeziSaat  : 09.00 Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti OrganizasyonuTarih  : 10 – 12 Aralık 2019Yer     : Ankara Bilkent Otel Teknopark İstanbul 10. Yıl Basın ToplantısıTarih : 12 Aralık 2019 PerşembeYer    : Teknopark İstanbulSaat  : 10: 00 – 13: 30

4. Enerjide Ar-Ge ÇalıştayıTarih : 18-19 Aralık 2019Yer    : Ankara

Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' EtkinliğiTarih : 18-19 Aralık 2019

Yer   : Çırağan Sarayı


Kaynak: DHA
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