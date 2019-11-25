İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

25.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:06

Kiğılı Talks etkinliği

Tarih : 26 Kasım 2019 Salı

Yer : Zorlu PSM Sky Lounge

Saat : 19.00Tarih : 26 Kasım 2019 SalıYer : Wyndham Grand Levent, Leonardo da Vinci SalonuSaat : 11: 00 – 13: 00Tarih : 26 Kasım 2019 SalıYer : Wyndham Grand OtelSaat : 09: 30 – 12: 00

Ford Otosan-YGA Basın ToplantısıTarih : 26 Kasım 2019 SalıYer : Feriye SarayıSaat : 09: 30 – 11: 00 28. Kalite Kongresi/ Çözüm Özünde etkinliğiTarih : 26 – 27 Kasım 2019Yer : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Türk ve İtalyan iş insanları Ekonomik ForumTarih : 27 Kasım 2019 ÇarşambaYer : Venedik Sarayı İStanbulSaat : 13: 45 – 17: 00 IFS Gelecek Yatırımcıları ZirvesiTarih : 27 Kasım 2019 ÇarşambaYer : İstanbul Swissotel The Bosphorus Nestlé Türkiye- Sağlıklı Adımlar Basın DavetiTarih : 27 Kasım 2019 ÇarşambaYer : Fairmont Quasar İstanbulSaat : 09: 30 – 12: 00 Eğitim İzleme Raporu 2019 Öğretmenler PaneliTarih : 27 Kasım 2019 ÇarşambaYer : Minerva Han,Saat : 10: 00 – 12: 00 10. Boğaziçi Zirvesi/ Mark Mobius SöyleşisiTarih : 27 – 29 Kasım 2019Yer : Çırağan SarayıSaat : 09: 15 – 17: 15 SOFITEL Otel Taksim LasamanıTarih : 28 Kasım 2019 PerşembeYer : Sofitel Istanbul TaksimSaat : 10: 00 – 12: 00 İTÜ Çekirdek 'Big Bang Start-up Challenge' etkinliğiTarih : 28 Kasım 2019 PerşembeYer : Uniq İstanbulSaat : 13.00-18.00 TOÇEV Puduhepa ve Kız Kardeşleri Basın LansmanıTarih : 30 Kasım 2019 CumartesiYer : İstanbul ÜniversitesiSaat : 13: 00 – 15: 00

Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım EtkinliğiTarih : 1 Aralık 2019 PazarYer : İstanbul Hava limanıSaat : 11.00 - 13.00

25. Yıl TOYP (Türkiye'nin 10 Başarılı Genci) Ödül TöreniTarih : 03 Aralık 2019 SalıYer : CEMAL REŞİT REY KONSER SALONUSaat : 20: 00 – 00: 00 Perakende Günleri EtkinliğiTarih : 4 - 5 Aralık 2019Yer : Haliç Kongre MerkeziSaat : 09.00 Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti OrganizasyonuTarih : 10 – 12 Aralık 2019Yer : Ankara Bilkent Otel 4. Enerjide Ar-Ge ÇalıştayıTarih : 18-19 Aralık 2019Yer : Ankara Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' EtkinliğiTarih : 18-19 Aralık 2019

Yer : Çırağan Sarayı

Kaynak: DHA