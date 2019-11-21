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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

21 Kasım 2019Yer : Grand Hyatt OtelŞİŞECAM Uluslararsı Cam KonferansıTarih : 21 Kasım 2019 PerşembeYer : Crown PlazaSaat : 09: 00 – 17: 30Sabancı Üniversitesi İstanbul Perspektifleri" söyleşi etkinliğiTarih : 21 Kasım 2019 PerşembeYer :...

21.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:24
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Uluslararası Leasing Konferansı

Tarih : 20 – 21 Kasım 2019

Yer    : Grand Hyatt Otel

ŞİŞECAM Uluslararsı Cam KonferansıTarih : 21 Kasım 2019 PerşembeYer    : Crown PlazaSaat  : 09: 00 – 17: 30

Sabancı Üniversitesi Perspektifleri" söyleşi etkinliğiTarih : 21 Kasım 2019 PerşembeYer    : Sabancı Üniversitesi KaraköySaat  : 17: 00 – 19: 00 Mobile Fest EtkinliğiTarih : 21 – 24 Kasım 2019 PerşembeYer    : Avrasya Gösteri ve Sanat MerkeziSaat  : 09: 00 – 19: 00 PERYÖN 27. İnsan Yönetimi KongresiTarih : 21 – 22 Kasım 2019Yer    : Lütfi Kırdar Kongre Merkezi WRI 7. Yaşanabilir Şehirler SempozyumuTarih : 22 Kasım 2019 CumaYer    : Elite World OtelSaat  : 09: 30 – 17: 30 Çocuğun Katılım Hakkı: Neredeyiz? etkinliğiTarih : 22 – 23 Kasım 2019Yer    : İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul KampüsüSaat  : 09: 30 – 18: 00 MÜSİAD Uluslararası Diplomasi ZirvesiTarih : 22 Kasım 2019 CumaYer    : Best Western Premier Sakarya HotelSaat  : 10: 00 – 14: 00 Diabet ve Obezite Vakfı 10'uncu Ulusal Obezite KongresiTarih : 22 Kasım 2019 Cuma Yer    : Fairmont Quasar OtelSaat  : 10: 30 – 12: 30 Yale Üniversitesi ve ISPAD 'Diyabetin iyileştirilmesi mobil uygulaması' etkinliğiTarih : 22 Kasım 2019 CumaYer    : Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş KampüsüSaat  : 10: 00 – 12: 00 Özel Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı EtkinliğiTarih : 22 -23 Kasım 2019Yer    : Grand Hyatt Otel Hilton The First Overland etkinliğiTarih : 23 Kasım 2019 CumartesiYer    : Hilton İstanbul BosphorusSaat  : 11: 30 – 14: 00 PAN Europe "Zehirsiz Kampanya" Basın ToplantısıTarih : 23 Kasım 2019 CumartesiYer    : Kadir Has Üniversitesi Cibali KampüsüSaat  : 12.30

Kiğılı Talks etkinliğiTarih : 26 Kasım 2019 SalıYer    : Zorlu PSM Sky LoungeSaat  : 19.00 Siber Asist Basın LansmanıTarih : 26 Kasım 2019 SalıYer    : Wyndham Grand Levent, Leonardo da Vinci SalonuSaat  : 11: 00 – 13: 00 TUREEFF Türkiye Konutlarda Enerji VerimliliğiTarih : 26 Kasım 2019 SalıYer    : Wyndham Grand OtelSaat  : 09: 30 – 12: 00

Ford Otosan-YGA Basın ToplantısıTarih : 26 Kasım 2019 SalıYer    : Feriye SarayıSaat  : 09: 30 – 11: 00 28. Kalite Kongresi/ Çözüm Özünde etkinliğiTarih : 26 – 27 Kasım 2019Yer    : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Türk ve İtalyan iş insanları Ekonomik ForumTarih : 27 Kasım 2019 ÇarşambaYer    : Venedik Sarayı İStanbulSaat  : 13: 45 – 17: 00 IFS Gelecek Yatırımcıları ZirvesiTarih : 27 Kasım 2019 ÇarşambaYer    : İstanbul Swissotel The Bosphorus Nestlé Türkiye- Sağlıklı Adımlar Basın DavetiTarih :   27 Kasım 2019 ÇarşambaYer    : Fairmont Quasar İstanbulSaat  : 09: 30 – 12: 00 Eğitim İzleme Raporu 2019 Öğretmenler PaneliTarih : 27 Kasım 2019 ÇarşambaYer    : Minerva Han,Saat  : 10: 00 – 12: 00 10. Boğaziçi Zirvesi/ Mark Mobius SöyleşisiTarih : 27 – 29 Kasım 2019Yer    : Çırağan SarayıSaat  : 09: 15 – 17: 15 SOFITEL Otel Taksim LasamanıTarih : 28 Kasım 2019 PerşembeYer    : Sofitel Istanbul TaksimSaat  : 10: 00 – 12: 00 İTÜ Çekirdek 'Big Bang Start-up Challenge' etkinliğiTarih : 28 Kasım 2019 PerşembeYer   : Uniq İstanbulSaat  : 13.00-18.00 TOÇEV Puduhepa ve Kız Kardeşleri Basın LansmanıTarih :   30 Kasım 2019 CumartesiYer    :   İstanbul ÜniversitesiSaat  : 13: 00 – 15: 00

Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım EtkinliğiTarih : 1 2019 PazarYer    : İstanbul Hava limanıSaat  : 11.00 - 13.00

25. Yıl TOYP (Türkiye'nin 10 Başarılı Genci) Ödül TöreniTarih : 03 Aralık 2019 SalıYer    : CEMAL REŞİT REY KONSER SALONUSaat  : 20: 00 – 00: 00 Perakende Günleri EtkinliğiTarih : 4 - 5 Aralık 2019Yer    : Haliç Kongre MerkeziSaat  : 09.00 Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti OrganizasyonuTarih  : 10 – 12 Aralık 2019Yer     : Ankara Bilkent Otel 4. Enerjide Ar-Ge ÇalıştayıTarih : 18-19 Aralık 2019Yer    : Ankara Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' EtkinliğiTarih : 18-19 Aralık 2019

Yer   : Çırağan Sarayı


Kaynak: DHA
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