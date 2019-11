İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

19.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:17

4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi

Tarih : 19 – 20 Kasım 2019

Yer : Wyndham GrandSaat : 09: 00 – 19: 00 AYSAF - Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi FuarıTarih : 20 Kasım 2019 ÇarşambaYer : CNR Expo İstanbulSaat : 10: 00 – 18: 00 Doğtaş "Tasarım ve Uyum" basın toplantısıTarih : 20 Kasım 2019 ÇarşambaYer : Çırağan SarayıSaat : 09: 30 – 11: 30 TÜSİAD "İş Dünyası Plastik Girişimi" EtkinliğiTarih : 20 Kasım 2019 ÇarşambaYer : ArterSaat : TEV ve Visa, "Gençler Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin" etkinliğiTarih : 20 Kasım 2019, ÇarşambaYer : BigChefs NişantaşıSaat : 13.00 – 15.00 EVSİD Invitation Only EtkinliğiTarih : 20 Kasım 2019 ÇarşambaYer : Hilton Convention CenterSaat : 10: 00 TOBFED Farkı Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Basın ToplantısıTarih : 20 Kasım 2019 ÇarşambaYer : Raffles Otel - Mimoza SalonuSaat : 09: 30 – 11: 30 Uluslararası Leasing KonferansıTarih : 20 – 21 Kasım 2019Yer : Grand Hyatt Otel

ŞİŞECAM Uluslararsı Cam KonferansıTarih : 21 Kasım 2019 PerşembeYer : Crown PlazaSaat : 09: 00 – 17: 30 Promosiad 'Promosyon sektörünün değerlendirmesi' basın toplantısıTarih : 21 Kasım 2019 PerşembeYer : Golden Age OtelSaat : 10.00 – 12.00 Sabancı Üniversitesi İstanbul Perspektifleri" söyleşi etkinliğiTarih : 21 Kasım 2019 PerşembeYer : Sabancı Üniversitesi KaraköySaat : 17: 00 – 19: 00 Boğaziçi Üniversitesi 'Digital Analytics Summit'Tarih : 21 Kasım 2019 PerşembeYer : Boğaziçi Üniversitesi Albert Long HallSaat : 09: 00 – 18: 00 Mobile Fest EtkinliğiTarih : 21 – 24 Kasım 2019 PerşembeYer : Avrasya Gösteri ve Sanat MerkeziSaat : 09: 00 – 19: 00 PERYÖN 27. İnsan Yönetimi KongresiTarih : 21 – 22 Kasım 2019Yer : Lütfi Kırdar Kongre Merkezi WRI 7. Yaşanabilir Şehirler SempozyumuTarih : 22 Kasım 2019 CumaYer : Elite World OtelSaat : 09: 30 – 17: 30 MÜSİAD Uluslararası Diploması ZirvesiTarih : 22 Kasım 2019 CumaYer : Best Western Premier Sakarya HotelSaat : 10: 00 – 14: 00 Diabet ve Obezite Vakfı 10'uncu Ulusal Obezite KongresiTarih : 22 Kasım 2019 Cuma Yer : Fairmont Quasar OtelSaat : 10: 30 – 12: 30

Özel Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı EtkinliğiTarih : 22 -23 Kasım 2019Yer : Grand Hyatt Otel Hilton The First Overland etkinliğiTarih : 23 Kasım 2019 CumartesiYer : Hilton İstanbul BosphorusSaat : 11: 30 – 14: 00 PAN Europe "Zehirsiz Kampanya" Basın ToplantısıTarih : 23 Kasım 2019 CumartesiYer : Kadir Has Üniversitesi Cibali KampüsüSaat : 12.30

Siber Asist Basın LansmanıTarih : 26 Kasım 2019 SalıYer : Wyndham Grand Levent, Leonardo da Vinci SalonuSaat : 11: 00 – 13: 00 TUREEFF Türkiye Konutlarda Enerji VerimliliğiTarih : 26 Kasım 2019 SalıYer : Wyndham Grand OtelSaat : 09: 30 – 12: 00 Ford Otosan-YGA Basın ToplantısıTarih : 26 Kasım 2019 SalıYer : BeklemedeSaat : 09: 30 – 11: 00 28. Kalite Kongresi/ Çözüm Özünde etkinliğiTarih : 26 – 27 Kasım 2019Yer : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı IFS Gelecek Yatırımcıları ZirvesiTarih : 27 Kasım 2019 ÇarşambaYer : İstanbul Swissotel The Bosphorus Nestlé Türkiye- Sağlıklı Adımlar Basın DavetiTarih : 27 Kasım 2019 ÇarşambaYer : Fairmont Quasar İstanbulSaat : 09: 30 – 12: 00 Eğitim İzleme Raporu 2019 Öğretmenler PaneliTarih : 27 Kasım 2019 ÇarşambaYer : Minerva Han,Saat : 10: 00 – 12: 00 İTÜ Çekirdek 'Big Bang Start-up Challenge' etkinliğiTarih : 28 Kasım 2019 PerşembeYer : Uniq İstanbulSaat : 13.00-18.00 TOÇEV Puduhepa ve Kız Kardeşleri Basın LansmanıTarih : 30 Kasım 2019 CumartesiYer : İstanbul ÜniversitesiSaat : 13: 00 – 15: 00 Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım EtkinliğiTarih : 1 Aralık 2019 PazarYer : İstanbul Hava limanıSaat : 11.00 - 13.00 Perakende Günleri EtkinliğiTarih : 4 - 5 Aralık 2019Yer : Haliç Kongre MerkeziSaat : 09.00 Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti OrganizasyonuTarih : 10 – 12 Aralık 2019Yer : Ankara Bilkent Otel 4. Enerjide Ar-Ge ÇalıştayıTarih : 18-19 Aralık 2019Yer : Ankara Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' EtkinliğiTarih : 18-19 Aralık 2019

Yer : Çırağan Sarayı

Kaynak: DHA