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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Yükselen Çelik Halka Arz Gong TöreniTarih : 14 Kasım 2019 PerşembeYer : Borsa İstanbulSaat : 08: 45 – 11: 30 TÜRKİYE- KANADA 16.

14.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:02
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Yükselen Çelik Halka Arz Gong Töreni

Tarih : 14 Kasım 2019 Perşembe

Yer    : Borsa İstanbulSaat  : 08: 45 – 11: 30 TÜRKİYE- KANADA 16. ortak yıllık konferansıTarih : 14 Kasım 2019 PerşembeYer    : InterContinental İstanbul OtelSaat  : 08: 30 – 15: 30 BİLGİ & Workinton İş Birliği LansmanıTarih : 14 Kasım 2019 PerşembeYer    : Levent 199Saat  : 19: 30 – 21: 30 ECHO SUMMIT E-Ticaret ZirvesiTarih : 14 Kasım 2019 PerşembeYer    : Hilton İstanbul BomontiSaat  : 08: 30-18.30 İZODER 5. Yalıtım SemineriTarih : 14 Kasım 2019 PerşembeYer    : Shimall Otel ve Kongre Merkezi Design Week Turkey 2019 ( ( Tasarım Haftası)Tarih : 14 – 17 Kasım 2019Yer    : Haliç Kongre MerkeziSaat  : 10: 00 – 18: 15 8. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarımı Doğal Taş Tasarım Yarışması Ödülleri (Design Week)Tarih : 14 Kasım 2019 PerşembeYer    : Haliç Kongre MerkeziSaat  : 17: 00 – 18: 00

Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance(CEF) Dünya Bankası Ekonomisti Aslı Demirgüç KonferansıTarih : 15 Kasım 2019 CumaYer    : Sabancı CenterSaat  : 12: 00 – 15: 00 GÜYAD "Yenilenebilir Enerjide Finansman Zirvesi" SempozyumuTarih : 15 Kasım 2019 CumaYer    : Raffles OtelSaat  : 14.00 İstanbul İhracatçı Birlikleri Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması Ödül TöreniTarih : 15 Kasım 2019 CumaYer    : Plaza Otel - KurtköySaat  : 19: 00 – 21: 30 İstinye Üniversitesi 2020'ye girerken Türkiye ve dünya ekonomisi konferansıTarih : 15 Kasım 2019 CumaYer    : İstinye Üniversitesi Topkapı KampusuSaat  : 16: 45 – 18: 30 EMIB - III. Hayatımız Maden ÇalıştayıTarih : 16 Kasım 2019 CumartesiYer    : İzmir Swiss HotelSaat  : 09.00 – 22: 00 VEX Robotics TurnuvasıTarih : 16 Kasım 2019 CumartesiYer    : Nişantaşı Üniversitesi NEOTECH KampüsSaat  : 12: 00 İstanbul Ticaret Odası (İTO) 'Geçmişten Geleceğe Kapalıçarşı' kitap tanıtımı davetiTarih : 17 Kasım 2019 PazarYer    : Kapalıçarşı – Nuruosmaniye kapısıSaat  : 14: 00 – 16: 00

4. Türkiye Sermaye Piyasaları KongresiTarih : 19 – 20 Kasım 2019Yer    : Wyndham GrandSaat  : 09: 00 – 19: 00 Uluslararası Leasing KonferansıTarih : 20 – 21 Kasım 2019Yer    : Grand Hyatt Otel

Mobile Fest EtkinliğiTarih : 21 – 24 Kasım 2019 PerşembeYer    : Avrasya Gösteri ve Sanat MerkeziSaat  : 09: 00 – 19: 00 PERYÖN 27. İnsan Yönetimi KongresiTarih : 21 – 22 Kasım 2019Yer    : Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Özel Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı EtkinliğiTarih : 22 -23 Ksım 2019Yer    : Grand Hyatt Otel Siber Asist Basın LansmanıTarih : 26 Kasım 2019 SalıYer    : Wyndham Grand Levent, Leonardo da Vinci SalonuSaat  : 11: 00 – 13: 00 IFS Gelecek Yatırımcıları ZirvesiTarih : 27 Kasım 2019 ÇarşambaYer    : İstanbul Swissotel The Bosphorus Big Bang Start-up ChallengeTarih : 28 Kasım 2019 PerşembeYer   : Uniq İstanbulSaat  : 13.00-18.00

Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım EtkinliğiTarih : 1 Aralık 2019 PazarYer    : İstanbul Hava limanıSaat  : 11.00 - 13.00 Perakende Günleri EtkinliğiTarih : 4 - 5 Aralık 2019Yer    : Haliç Kongre MerkeziSaat  : 09.00 Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti OrganizasyonuTarih  : 10 – 12 Aralık 2019Yer     : Ankara Bilkent Otel

4. Enerjide Ar-Ge ÇalıştayıTarih : 18-19 Aralık 2019Yer    : Ankara Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' EtkinliğiTarih : 18-19 Aralık 2019

Yer   : Çırağan Sarayı


Kaynak: DHA
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