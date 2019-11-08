İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Endüstriyel Kaplama Teknolojileri FuarıTarih : 7-9 Kasım 2019Yer : İstanbul Fuar Merkezi, 9-10 HallSaat : 10.00-18.

08.11.2019 09:14 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:14
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı

Tarih : 7-9 Kasım 2019

Yer   : İstanbul Fuar Merkezi, 9-10 HallSaat  : 10.00-18.00 IAEC - Uluslararası Otomotiv Mühendisliği: 'Elektrikli araçların geleceği' konferansıTarih : 7-8 Kasım 2019Yer   : İstanbul Swissotel The Bosphorus Mersin Fooddays FuarıTarih  : 7 – 10 Kasım 2019Yer     : Mersin CNR Expo Kağıt Sektörü Finansal Durum Değerlendirmesi Basın ToplantısıTarih : 8 Kasım 2019 CumaYer    : Hilton Istanbul BosphorusSaat  : 10: 00 – 12: 00 Avrupa İslami Finans ve Ekonomi Akademisi KonferansıTarih  : 8 Kasım 2019 CumaYer     : MÜSİAD GENEL MERKEZSaat   : 09: 45 – 16: 30 Viessmann 25. Yıl Toplantısı Basın DavetiTarih  : 8 Kasım 2019 CumaYer     : Four Seasons Bosphorus OtelSaat   : 10.00 – 12.00 SALT Beyoğlu Kış Bahçesi'nde Konuşma: Bir Bitki Ressamının Hikayesi etkinliği,Tarih  : 9 Kasım 2019 CumartesiYer     : Salt BeyoğluSaat   : 11: 00

Amadeus Executive Summit Seyahat Endüstrisi ZirvesiTarih : 11 Kasım 2019 PazartesiYer    : Ritz Carlton OtelSaat  : 10: 30 – 15: 00 Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) Siber Güvenlik KonferansıTarih : 13 Kasım 2019 ÇarşambaYer    : Wyndham Hotel-AnkaraSaat  : 08: 00 – 17: 00 GÜYAD "Yenilenebilir Enerjide Finansman Zirvesi" SempozyumuTarih : 15 Kasım 2019 CumaYer    : Raffles OtelSaat  : 14.00 PERYÖN 27. İnsan Yönetimi KongresiTarih : 21 – 22 Kasım 2019Yer    : Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Big Bang Start-up ChallengeTarih : 28 Kasım 2019 PerşembeYer   : Uniq İstanbulSaat  : 13.00-18.00

Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım EtkinliğiTarih : 1 Aralık 2019 PazarYer    : İstanbul Hava limanıSaat  : 11.00 - 13.00 Perakende Günleri EtkinliğiTarih : 4- 5 Aralık 2019Yer    : Haliç Kongre MerkeziSaat  : 09.00 Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti OrganizasyonuTarih  : 10 – 12 Aralık 2019Yer     : Ankara Bilkent Otel 4. Enerjide Ar-Ge ÇalıştayıTarih : 18-19 Aralık 2019Yer    : Ankara Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' EtkinliğiTarih : 18-19 Aralık 2019

Yer   : Çırağan Sarayı


Kaynak: DHA
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