İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
Endüstriyel Kaplama Teknolojileri FuarıTarih : 7-9 Kasım 2019Yer : İstanbul Fuar Merkezi, 9-10 HallSaat : 10.00-18.
Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı
Tarih : 7-9 Kasım 2019Yer : İstanbul Fuar Merkezi, 9-10 HallSaat : 10.00-18.00 IAEC - Uluslararası Otomotiv Mühendisliği: 'Elektrikli araçların geleceği' konferansıTarih : 7-8 Kasım 2019Yer : İstanbul Swissotel The Bosphorus Mersin Fooddays FuarıTarih : 7 – 10 Kasım 2019Yer : Mersin CNR Expo Kağıt Sektörü Finansal Durum Değerlendirmesi Basın ToplantısıTarih : 8 Kasım 2019 CumaYer : Hilton Istanbul BosphorusSaat : 10: 00 – 12: 00 Avrupa İslami Finans ve Ekonomi Akademisi KonferansıTarih : 8 Kasım 2019 CumaYer : MÜSİAD GENEL MERKEZSaat : 09: 45 – 16: 30 Viessmann 25. Yıl Toplantısı Basın DavetiTarih : 8 Kasım 2019 CumaYer : Four Seasons Bosphorus OtelSaat : 10.00 – 12.00 SALT Beyoğlu Kış Bahçesi'nde Konuşma: Bir Bitki Ressamının Hikayesi etkinliği,Tarih : 9 Kasım 2019 CumartesiYer : Salt BeyoğluSaat : 11: 00
Amadeus Executive Summit Seyahat Endüstrisi ZirvesiTarih : 11 Kasım 2019 PazartesiYer : Ritz Carlton OtelSaat : 10: 30 – 15: 00 Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) Siber Güvenlik KonferansıTarih : 13 Kasım 2019 ÇarşambaYer : Wyndham Hotel-AnkaraSaat : 08: 00 – 17: 00 GÜYAD "Yenilenebilir Enerjide Finansman Zirvesi" SempozyumuTarih : 15 Kasım 2019 CumaYer : Raffles OtelSaat : 14.00 PERYÖN 27. İnsan Yönetimi KongresiTarih : 21 – 22 Kasım 2019Yer : Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Big Bang Start-up ChallengeTarih : 28 Kasım 2019 PerşembeYer : Uniq İstanbulSaat : 13.00-18.00
Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım EtkinliğiTarih : 1 Aralık 2019 PazarYer : İstanbul Hava limanıSaat : 11.00 - 13.00 Perakende Günleri EtkinliğiTarih : 4- 5 Aralık 2019Yer : Haliç Kongre MerkeziSaat : 09.00 Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti OrganizasyonuTarih : 10 – 12 Aralık 2019Yer : Ankara Bilkent Otel 4. Enerjide Ar-Ge ÇalıştayıTarih : 18-19 Aralık 2019Yer : Ankara Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' EtkinliğiTarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Çırağan Sarayı