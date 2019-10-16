İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Foriba ve SovosTarih : 16 EkimYer : Wyndham Grand,LeventSaat : 9.30İDDMİB İlk 10 Aylık Değerlendirme ToplantısıTarih : 16 EkimYer : Wyndham Grand İstanbul,LeventSaat : 10.00İstanbul Avrasya Blockchain ZirvesiTarih : 18-19 EkimSaat : 09.00Blockchain Türkiye Platformu 1.

16.10.2019 09:02
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Foriba ve Sovos

Tarih : 16 Ekim

Yer   : Wyndham Grand,Levent

Saat  : 9.30

İDDMİB İlk 10 Aylık Değerlendirme ToplantısıTarih : 16 EkimYer   : Wyndham Grand İstanbul,LeventSaat  : 10.00

İstanbul Avrasya Blockchain ZirvesiTarih : 18-19 EkimSaat  : 09.00

Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü EtkinliğiTarih : 24 EkimYer   : E-Spor Arena, MaslakSaat  : 09.00

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği KongresiTarih : 24-25 EkimYer   : İzmir

Connect for Creativity-Yaratıcı KatalizörTarih : 5-6 AralıkYer    : Abdullah Gül Üniversitesi

Marka KonferansıTarih : 18-19 Aralık

Yer   : Çırağan Sarayı


Kaynak: DHA
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