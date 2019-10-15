İş ve ekonomi dünyasının gündemi

Quasar Basın ToplantısıTarih : 15 EkimYer : Quasar İstanbulSaat : 09.00"Allianz Teknik" Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi AçılışıTarih : 15 EkimYer : Türk-Alman ÜniversitesiSaat : 10.30BREF ile Kıyılarda Temizlik DalgasıTarih : 15 EkimYer : Kilyos Kısırkaya SahiliSaat : 10.

15.10.2019 09:00
İş ve ekonomi dünyasının gündemi

Quasar Basın Toplantısı

Tarih : 15 Ekim

Yer   : Quasar İstanbul

Saat  : 09.00

"Allianz Teknik" Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi Açılışı

Tarih : 15 EkimYer   : Türk-Alman ÜniversitesiSaat  : 10.30

BREF ile Kıyılarda Temizlik DalgasıTarih : 15 EkimYer   : Kilyos Kısırkaya SahiliSaat  : 10.45

Doğan Tekeli ile 60 Yılı Aşan Mimarlığı ÜzerineTarih : 15 EkimYer   : SALT Galata, OditoryumSaat  : 19.00

Foriba ve SovosTarih : 16 EkimYer   : Wyndham Grand,LeventSaat  : 9.30

İDDMİB İlk 10 Aylık Değerlendirme ToplantısıTarih : 16 EkimYer   : Wyndham Grand İstanbul,LeventSaat  : 10.00

İstanbul Avrasya Blockchain ZirvesiTarih : 18-19 EkimSaat  : 09.00

Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü EtkinliğiTarih : 24 EkimYer   : E-Spor Arena, MaslakSaat  : 09.00

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği KongresiTarih : 24-25 EkimYer   : İzmir

Connect for Creativity-Yaratıcı KatalizörTarih : 5-6 AralıkYer    : Abdullah Gül Üniversitesi

Marka KonferansıTarih : 18-19 Aralık

Yer   : Çırağan Sarayı


Kaynak: DHA
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