İş ve ekonomi dünyasının gündemi

Mercedes-Benz Fashion WeekTarih : 8-11 EkimYer : Zorlu PSMTÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve SergisiTarih : 8-11 EkimYer : Antalya,BelekYetenek Yönetimi KonferansıTarih : 10 EkimYer : Crown Plaza Asia, İstanbulSaat : 10.00KAGİDER ve Tuborg Basın ToplantısıTarih : 10 EkimYer : Conrad İstanbul, Jr.

10.10.2019 09:17
İş ve ekonomi dünyasının gündemi

Mercedes-Benz Fashion Week

Tarih : 8-11 Ekim

Yer   : Zorlu PSM

TÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve SergisiTarih : 8-11 EkimYer   : Antalya,Belek

Yetenek Yönetimi Konferansı

Tarih : 10 EkimYer   : Crown Plaza Asia, İstanbulSaat  : 10.00

KAGİDER ve Tuborg Basın ToplantısıTarih : 10 EkimYer   : Conrad İstanbul, Jr. Balo SalonuSaat  : 11.00

Istanbul Jewelry ShowTarih : 10-13 EkimYer   : CNR Expo, Istanbul Fuar MerkeziSaat  : 11.30

ALUEXPO 2019Tarih : 10-12 EkimYer   : İstanbul Fuar Merkezi, BakırköySaat  : 10.00-18.00

Sensobright Basin ToplantısıTarih : 11 EkimYer   : Divan İstanbul, TaksimSaat  : 10.00

MMA IMPACT İstanbul 2019 konferansıTarih : 14 EkimYer   : The Ritz-Carlton Istanbul

Quasar Basın ToplantısıTarih : 15 EkimYer   : Quasar İstanbulSaat  : 09.00

"Allianz Teknik" Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi Açılışı

Tarih : 15 EkimYer   : Türk-Alman ÜniversitesiSaat  : 10.30

BREF ile Kıyılarda Temizlik DalgasıTarih : 15 EkimYer   : Kilyos Kısırkaya SahiliSaat  : 10.45

Doğan Tekeli ile 60 Yılı Aşan Mimarlığı ÜzerineTarih : 15 EkimYer   : SALT Galata, OditoryumSaat  : 19.00

Foriba ve SovosTarih : 16 EkimYer   : Wyndham Grand,LeventSaat  : 9.30

İDDMİB İlk 10 Aylık Değerlendirme ToplantısıTarih : 16 EkimYer   : Wyndham Grand İstanbul,LeventSaat  : 10.00

İstanbul Avrasya Blockchain ZirvesiTarih : 18-19 EkimSaat  : 09.00

Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü EtkinliğiTarih : 24 EkimYer   : E-Spor Arena, MaslakSaat  : 09.00

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği KongresiTarih : 24-25 EkimYer   : İzmir

Connect for Creativity-Yaratıcı KatalizörTarih : 5-6 AralıkYer    : Abdullah Gül Üniversitesi

Marka KonferansıTarih : 18-19 Aralık

Yer   : Çırağan Sarayı


Kaynak: DHA
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