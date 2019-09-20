İş ve ekonomi dünyasının gündemi
Teknoloji FestivaliTarih : 7-22 EylülYer : ANKAmall AVM/AnkaraSwiss Days 2019Tarih : 20-22 EylülYer : Yapı Kredi bomontiadaSensobright LansmanıTarih : 26 EylülYer : Divan İstanbul,TaksimSaat : 10.0010. Türkiye Enerji ZirvesiTarih : 9-8 EkimYer : Regnum Carya Hotel/Antalya2.
Teknoloji Festivali
Tarih : 7-22 Eylül
Yer : ANKAmall AVM/Ankara
Swiss Days 2019
Tarih : 20-22 Eylül
Yer : Yapı Kredi bomontiada
Sensobright Lansmanı
Tarih : 26 Eylül
Yer : Divan İstanbul,Taksim
Saat : 10.00
10. Türkiye Enerji Zirvesi
Tarih : 9-8 Ekim
Yer : Regnum Carya Hotel/Antalya
2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi
Tarih : 24-25 Ekim
Yer : İzmir