İş ve ekonomi dünyasının gündemi

Teknoloji FestivaliTarih : 7-22 EylülYer : ANKAmall AVM/AnkaraSwiss Days 2019Tarih : 20-22 EylülYer : Yapı Kredi bomontiadaSensobright LansmanıTarih : 26 EylülYer : Divan İstanbul,TaksimSaat : 10.0010. Türkiye Enerji ZirvesiTarih : 9-8 EkimYer : Regnum Carya Hotel/Antalya2.

20.09.2019 10:17
İş ve ekonomi dünyasının gündemi

Teknoloji Festivali

Tarih : 7-22 Eylül

Yer   : ANKAmall AVM/Ankara


Swiss Days 2019

Tarih : 20-22 Eylül

Yer   : Yapı Kredi bomontiada


Sensobright Lansmanı

Tarih : 26 Eylül

Yer   : Divan İstanbul,Taksim

Saat  : 10.00


10. Türkiye Enerji Zirvesi

Tarih : 9-8 Ekim

Yer   : Regnum Carya Hotel/Antalya


2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Tarih : 24-25 Ekim

Yer   : İzmir


Kaynak: DHA
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