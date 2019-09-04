İş ve ekonomi dünyasının gündemi

27. WorldFood FuarıTarih : 4-7 EylülYer : TÜYAP Fuar ve Kongre MerkeziSaat : 10.00Türkiye - Çekya İş FORUMUTarih : 4 EylülYer : Swissotel The Bosphorus/İstanbulSaat : 09.30TOÇEV- ANTIGONE "Özgürleşen Umutlar" Basın toplantısıTarih : 4 EylülYer : Radisson Blu ŞişliSaat : 10.00Joy.

04.09.2019 09:03
İş ve ekonomi dünyasının gündemi

27. WorldFood Fuarı

Tarih : 4-7 Eylül
Yer   : TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Saat  : 10.00

Türkiye - Çekya İş FORUMU

Tarih : 4 Eylül
Yer   : Swissotel The Bosphorus/İstanbul
Saat  : 09.30

TOÇEV- ANTIGONE "Özgürleşen Umutlar" Basın toplantısı
Tarih : 4 Eylül
Yer   :   Radisson Blu Şişli
Saat  : 10.00

Joy.ologyTalks etkinliği

Tarih : 5-6 Eylül
Yer   : Galatasaray Üniversitesi/Ortaköy,İstanbul
Saat  : 09.00

VERBİS Basın toplantısı

Tarih : 6 Eylül
Yer   : Grand Hyatt İstanbul/İstanbul,Taksim
Saat  : 9.30

CNR Food İstanbul Fuarı "Hayat Güvenilir Olsa" etkinliği

Tarih : 6 Eylül
Yer   : CNR Food İstanbul
Saat  : 10.30

PTT PAL ile Güvenlik-İş toplu sözleşme

Tarih : 6 Eylül
Yer   : PTT Pul Müzesi/ Ankara
Saat  : 11.30

Vakıf Emeklilik Yenilenen Cep Şube Lansmanı

Tarih : 11 Eylül
Yer   : İstanbul Wyndham Grand Levent/İstanbul
Saat  : 10.00

Mega Show- EVSİD basın toplantısı

Tarih : 11 Eylül
Yer   : Kolektif House Levent/İstanbul
Saat  : 10.30

İSKİD/EUROVENT SUMMIT değerlendirmesi

Tarih : 12 Eylül
Yer   : Taksim Point Otel-Fujı 2 Salonu
Saat  : 9.30

Facebook İstasyon açılış etkinliği

Tarih : 12 Eylül
Yer   : Facebook İstasyon/Maslak
Saat  : 10.30

iRobot tanıtım lansmanı

Tarih : 19 Eylül
Yer   : Raffless Hotel/İstanbul
Saat  : 10.30

Swiss Days 2019

Tarih : 20-22 Eylül
Yer   : Yapı Kredi bomontiada

10. Türkiye Enerji Zirvesi

Tarih : 9-8 Ekim
Yer   : Regnum Carya Hotel/Antalya

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Tarih : 24-25 Ekim
Yer    : İzmir


Kaynak: DHA
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