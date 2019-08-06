İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
Afet Direnci Araştırma LansmanıTarih: 6 Ağustos Yer: Hilton Bosphorus, Şişli/İstanbulSaat : 09.00Alternatif Bank Basın ToplantısıTarih: 7 AğustosYer: Grand Hyatt İstanbulSaat: 10.00TGDF ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İmza TöreniTarih: 8 AğustosYer: Dedeman İstanbulSaat: 10.00.
06.08.2019 09:15
Afet Direnci Araştırma Lansmanı
Tarih: 6 Ağustos
Yer: Hilton Bosphorus, Şişli/İstanbul
Saat : 09.00
Alternatif Bank Basın Toplantısı
Tarih: 7 Ağustos
Yer: Grand Hyatt İstanbul
Saat: 10.00
TGDF ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İmza Töreni
Tarih: 8 Ağustos
Yer: Dedeman İstanbul
Saat: 10.00
Kaynak: DHA