İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
Galataport İstanbul Basın DavetiTarih : 25 TemmuzYer : Galataport İstanbul Tanıtım OfisiSaat : 10.00Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Geleneksel Öğle YemeğiTarih : 25 TemmuzYer : Radisson Blu Hotel VadistanbulSaat : 12.
Galataport İstanbul Basın Daveti
Tarih : 25 Temmuz
Yer : Galataport İstanbul Tanıtım Ofisi
Saat : 10.00
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Geleneksel Öğle Yemeği
Tarih : 25 Temmuz
Yer : Radisson Blu Hotel Vadistanbul
Saat : 12.00
FLO Mağazacılık Basın Toplantısı
Tarih : 26 Temmuz
Yer : Raffles Hotel,Orkide Salonu
Saat : 10.00
Pizza Pizza Basın Toplantısı
Tarih : 26 Temmuz
Yer : Swissötel Bosphorus,İstanbul
Saat : 10.00
GASTROKÖY Basın Toplantısı
Tarih : 26 Temmuz
Yer : Lifepark. Sarıyer/İstanbul
Saat : 12.00
Japonya Devlet Nişanı Töreni
Tarih : 26 Temmuz
Yer : Çırağan Sarayı
Saat : 18.00
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Basın Toplantısı
Tarih : 29 Temmuz
Yer : Escale Kanyon/Kanyon Avm,Levent
Saat : 19.30
ATAMEKEN Resmi Ticaret ve Ekonomik Misyonu Toplantısı
Tarih : 31 Temmuz
Yer : Ritz Carlton İstanbul/Şişli
Saat : 09.00
Afet Direnci Araştırma Lansmanı
Tarih : 5 Ağustos
Yer : Hilton Bosphorus, Şişli/İstanbul
Saat : 09.00