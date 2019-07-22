İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
Geleceğim Sosyal Bilimler ZirvesiTarih : 22 TemmuzYer : İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir YerleşkesiSaat : 10.
Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi
Tarih : 22 Temmuz
Yer : İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Yerleşkesi
Saat : 10.00
Sabancı Vakfı/ Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Konseri
Yer : İş Sanat Konser Salonu, Levent
Tarih : 22 Temmuz Pazartesi
Saat : 20: 00
Ford Otosan "Sosyal Etki Merkezi"nin açılışı
Yer : Dilovası/ İzmit
Tarih : 23 Temmuz Salı
Saat : 11: 00
KOÇSİSTEM & AÇEV Basın Toplantısı
Tarih : 24 Temmuz
Yer : Divan İstanbul Otel
Saat : 10.30
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis toplantısı
Tarih : 24 Temmuz
Yer : İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı Salonu
Saat : 15.00
Galataport İstanbul Tanıtım Basın Toplantısı
Yer : Galataport İstanbul Tanıtım Ofisi
Tarih : 25 Temmuz Perşembe
Saat : 10.00
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB)
Tarih : 25 Temmuz
Yer : Radisson Blu Hotel Vadistanbul
Saat : 12.00
Mercedes-Benz Türk Her Kızımız Bir Yıldız Projesi
Yer : Feriye Lokantası
Tarih : 26 Temmuz Cuma
Saat : 09: 30
Ahmet Çalık - Japonya Devlet Nişanı Töreni
Yer : Çırağan Sarayı
Tarih : 26 Temmuz Cuma
Saat : 18: 00
Kazakistan Resmi Ticaret ve Ekonomi Heyeti Toplantısı
Yer : Ritz Carlton Istanbul
Tarih : 31 Temmuz Çarşamba
Saat : 09: 00