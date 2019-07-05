İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan Genel KuruluYer: Wyndham Grand İstanbul/LeventTarih: 5 TemmuzSaat: 9: 30Star of Bosphorus Veri Merkezi AçılışıYer: Tuzla, İstanbulTarih: 5 TemmuzSaat: 10: 30Mercedes-Benz Türk StartUP Ödül Töreni Yer: Kanyon Joint IdeaTarih: 9 TemmuzSaat: 09:...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan Genel Kurulu

Yer:   Wyndham Grand İstanbul/Levent
Tarih: 5 Temmuz
Saat:  9: 30

Star of Bosphorus Veri Merkezi Açılışı

Yer:   Tuzla, İstanbul
Tarih: 5 Temmuz
Saat:  10: 30

Mercedes-Benz Türk StartUP Ödül Töreni 

Yer: Kanyon Joint Idea
Tarih: 9 Temmuz
Saat: 09: 30

Yemeksepeti

Yer:   Yemeksepeti Park/Şişli
Tarih: 9 Temmuz
Saat:  16: 00

KoçSistem ve AÇEV Basın Toplantısı

Yer: Divan İstanbul Otel
Tarih: 24 Temmuz
Saat: 09: 30


Kaynak: DHA
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