İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan Genel KuruluYer: Wyndham Grand İstanbul/LeventTarih: 5 TemmuzSaat: 9: 30Star of Bosphorus Veri Merkezi AçılışıYer: Tuzla, İstanbulTarih: 5 TemmuzSaat: 10: 30Mercedes-Benz Türk StartUP Ödül Töreni Yer: Kanyon Joint IdeaTarih: 9 TemmuzSaat: 09:...
Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan Genel Kurulu
Yer: Wyndham Grand İstanbul/Levent
Tarih: 5 Temmuz
Saat: 9: 30
Star of Bosphorus Veri Merkezi Açılışı
Yer: Tuzla, İstanbul
Tarih: 5 Temmuz
Saat: 10: 30
Mercedes-Benz Türk StartUP Ödül Töreni
Yer: Kanyon Joint Idea
Tarih: 9 Temmuz
Saat: 09: 30
Yemeksepeti
Yer: Yemeksepeti Park/Şişli
Tarih: 9 Temmuz
Saat: 16: 00
KoçSistem ve AÇEV Basın Toplantısı
Yer: Divan İstanbul Otel
Tarih: 24 Temmuz
Saat: 09: 30
Kaynak: DHA
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