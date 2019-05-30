İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
ICCI 2019Yer: İstanbul Fuar MerkeziTarih: 28-30 MayısSaat: 09: 00İstanbul Blockchain Okulu Projesi Basın LansmanıYer: İnogarTarih: 30 MayısSaat: 09: 00İKV "Avrupa Parlamentosu Seçimleri ve Türkiye Raporu Sonrası Değerlendirme" PaneliYer: TOBB Plaza Tarih: 30 MayısSaat: 09: 30INTERCEM...
ICCI 2019
Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 28-30 Mayıs
Saat: 09: 00
İstanbul Blockchain Okulu Projesi Basın Lansmanı
Yer: İnogar
Tarih: 30 Mayıs
Saat: 09: 00
İKV "Avrupa Parlamentosu Seçimleri ve Türkiye Raporu Sonrası Değerlendirme" Paneli
Yer: TOBB Plaza
Tarih: 30 Mayıs
Saat: 09: 30
INTERCEM Konferansı
Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Haziran
Saat: 09: 00
I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı
Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10: 00
Kaynak: DHA
Binali Yıldırım: İstanbul'da motosikletlilere köprüler bedava olacak, doğal gaza yüzde 10 indirim yapılacak