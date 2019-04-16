İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Ya Hacklenirseniz?

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Ya Hacklenirseniz? 

Yer: Wyndham Grand Otel Levent

Tarih: 16 Nisan

Saat: 09: 00

TestIstanbul Konferansı 

Yer: Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel

Tarih: 16 Nisan

Saat: 09: 00

FODER – VISA Türkiye "Türkiye Finansal Okuryazarlık Araştırması" 2019 Sonuçları Toplantısı

Yer: Taksim Divan Oteli

Tarih: 16 Nisan

Saat: 09: 30

Digital Age Summit 2019

Yer: Uniq Hall

Tarih: 16 Nisan

Saat: 10: 00

Dyson Basın Toplantısı

Yer: Zorlu PSM Sky Lounge

Tarih: 16 Nisan

Saat: 18: 00

Allianz Türkiye Basın Toplantısı

Yer: Feriye Cam Salon 

Tarih: 17 Nisan

Saat: 09: 00

Kordsa & Continental CoKoon Lansmanı 

Yer: Grand Hyatt İstanbul, Efes Bizans Salonu

Tarih: 17 Nisan

Saat: 09: 30

Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Proje Tanıtımı

Yer: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi

Tarih: 17 Nisan

Saat: 09: 30

EMO Hannover Basın Toplantısı

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 17 Nisan

Saat: 09: 30

Rockwell Automation Innovation & Technology Forum 

Yer: Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel

Tarih: 17 Nisan

Saat: 10: 30

BIOEXPO 2019 Yaşam Bilimleri Endüstrisi Fuarları 

Yer: Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-19 Nisan

Saat: 10: 00 

Turkcell Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi

Yer: Hilton Bosphorus Elmadağ

Tarih: 18 Nisan

Saat: 09: 00 

Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası Etkinliği 

Yer: Hilton İstanbul Bosphorus Şişli

Tarih: 18 Nisan

Saat: 09: 30

MediaMarkt Türkiye Geleneksel Yıllık Değerlendirme Toplantısı 

Yer: Bosphorus Lounge

Tarih: 18 Nisan

Saat: 10: 00

Türkiye–Romanya İş ve Yatırım Forumu 

Yer: Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel

Tarih: 19 Nisan

Saat: 12: 30

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul

Tarih: 25 Nisan

Saat: 10: 00

ICSG İstanbul 2019

Yer: Haliç Kongre Merkezi

Tarih: 25 Nisan

Saat: 10: 00 

Disiplinlerarası Yapay Zeka Çalışmaları Sempozyumu

Yer: Yeditepe Üniversitesi

Tarih: 27 Nisan

Saat: 09: 00

Yıldız Teknopark StarsUp'19 

Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü

Tarih: 02-03 Mayıs

Saat: 10: 00

Kaynak: DHA
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