İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
Ya Hacklenirseniz?
Ya Hacklenirseniz?
Yer: Wyndham Grand Otel Levent
Tarih: 16 Nisan
Saat: 09: 00
TestIstanbul Konferansı
Yer: Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel
Tarih: 16 Nisan
Saat: 09: 00
FODER – VISA Türkiye "Türkiye Finansal Okuryazarlık Araştırması" 2019 Sonuçları Toplantısı
Yer: Taksim Divan Oteli
Tarih: 16 Nisan
Saat: 09: 30
Digital Age Summit 2019
Yer: Uniq Hall
Tarih: 16 Nisan
Saat: 10: 00
Dyson Basın Toplantısı
Yer: Zorlu PSM Sky Lounge
Tarih: 16 Nisan
Saat: 18: 00
Allianz Türkiye Basın Toplantısı
Yer: Feriye Cam Salon
Tarih: 17 Nisan
Saat: 09: 00
Kordsa & Continental CoKoon Lansmanı
Yer: Grand Hyatt İstanbul, Efes Bizans Salonu
Tarih: 17 Nisan
Saat: 09: 30
Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Proje Tanıtımı
Yer: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi
Tarih: 17 Nisan
Saat: 09: 30
EMO Hannover Basın Toplantısı
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 17 Nisan
Saat: 09: 30
Rockwell Automation Innovation & Technology Forum
Yer: Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel
Tarih: 17 Nisan
Saat: 10: 30
BIOEXPO 2019 Yaşam Bilimleri Endüstrisi Fuarları
Yer: Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Tarih: 17-19 Nisan
Saat: 10: 00
Turkcell Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi
Yer: Hilton Bosphorus Elmadağ
Tarih: 18 Nisan
Saat: 09: 00
Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası Etkinliği
Yer: Hilton İstanbul Bosphorus Şişli
Tarih: 18 Nisan
Saat: 09: 30
MediaMarkt Türkiye Geleneksel Yıllık Değerlendirme Toplantısı
Yer: Bosphorus Lounge
Tarih: 18 Nisan
Saat: 10: 00
Türkiye–Romanya İş ve Yatırım Forumu
Yer: Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel
Tarih: 19 Nisan
Saat: 12: 30
Marketing Meetup 2019
Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10: 00
ICSG İstanbul 2019
Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10: 00
Disiplinlerarası Yapay Zeka Çalışmaları Sempozyumu
Yer: Yeditepe Üniversitesi
Tarih: 27 Nisan
Saat: 09: 00
Yıldız Teknopark StarsUp'19
Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Tarih: 02-03 Mayıs
Saat: 10: 00