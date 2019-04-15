İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

SOSİAD Basın ToplantısıYer: Taksim Point OtelTarih: 15 NisanSaat: 10: 00Digital Age Summit 2019Yer: Uniq HallTarih: 16 NisanSaat: 10: 00Dyson Basın ToplantısıYer: Zorlu PSM Sky LoungeTarih: 16 NisanSaat: 18: 00Allianz Türkiye Basın ToplantısıYer: Feriye Cam Salon Tarih: 17 NisanSaat: 09:...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

SOSİAD Basın Toplantısı

Yer: Taksim Point Otel

Tarih: 15 Nisan

Saat: 10: 00

Digital Age Summit 2019

Yer: Uniq Hall

Tarih: 16 Nisan

Saat: 10: 00

Dyson Basın Toplantısı

Yer: Zorlu PSM Sky Lounge

Tarih: 16 Nisan

Saat: 18: 00

Allianz Türkiye Basın Toplantısı

Yer: Feriye Cam Salon 

Tarih: 17 Nisan

Saat: 09: 00

EMO Hannover Basın Toplantısı

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 17 Nisan

Saat: 09: 30

BIOEXPO 2019 Yaşam Bilimleri Endüstrisi Fuarları 

Yer: Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-19 Nisan

Saat: 10: 00 

Turkcell Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi

Yer: Hilton Bosphorus Elmadağ

Tarih: 18 Nisan

Saat: 09: 00 

MediaMarkt Türkiye Geleneksel Yıllık Değerlendirme Toplantısı 

Yer: Bosphorus Lounge

Tarih: 18 Nisan

Saat: 10: 00

Türkiye–Romanya İş ve Yatırım Forumu 

Yer: Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel

Tarih: 19 Nisan

Saat: 12: 30

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul

Tarih: 25 Nisan

Saat: 10: 00

Yıldız Teknopark StarsUp'19 

Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü

Tarih: 02-03 Mayıs

Saat: 10: 00

Kaynak: DHA
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