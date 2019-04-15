İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
SOSİAD Basın ToplantısıYer: Taksim Point OtelTarih: 15 NisanSaat: 10: 00Digital Age Summit 2019Yer: Uniq HallTarih: 16 NisanSaat: 10: 00Dyson Basın ToplantısıYer: Zorlu PSM Sky LoungeTarih: 16 NisanSaat: 18: 00Allianz Türkiye Basın ToplantısıYer: Feriye Cam Salon Tarih: 17 NisanSaat: 09:...
SOSİAD Basın Toplantısı
Yer: Taksim Point Otel
Tarih: 15 Nisan
Saat: 10: 00
Digital Age Summit 2019
Yer: Uniq Hall
Tarih: 16 Nisan
Saat: 10: 00
Dyson Basın Toplantısı
Yer: Zorlu PSM Sky Lounge
Tarih: 16 Nisan
Saat: 18: 00
Allianz Türkiye Basın Toplantısı
Yer: Feriye Cam Salon
Tarih: 17 Nisan
Saat: 09: 00
EMO Hannover Basın Toplantısı
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 17 Nisan
Saat: 09: 30
BIOEXPO 2019 Yaşam Bilimleri Endüstrisi Fuarları
Yer: Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Tarih: 17-19 Nisan
Saat: 10: 00
Turkcell Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi
Yer: Hilton Bosphorus Elmadağ
Tarih: 18 Nisan
Saat: 09: 00
MediaMarkt Türkiye Geleneksel Yıllık Değerlendirme Toplantısı
Yer: Bosphorus Lounge
Tarih: 18 Nisan
Saat: 10: 00
Türkiye–Romanya İş ve Yatırım Forumu
Yer: Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel
Tarih: 19 Nisan
Saat: 12: 30
Marketing Meetup 2019
Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10: 00
Yıldız Teknopark StarsUp'19
Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Tarih: 02-03 Mayıs
Saat: 10: 00