İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
SB'19 Istanbul Konferansı Yer: Fairmont Quasar HotelTarih: 3-4 NisanSaat: 08: 30Anadolu Sigorta "Bir Usta Bin Usta" Projesi 10.
SB'19 Istanbul Konferansı
Yer: Fairmont Quasar Hotel
Tarih: 3-4 Nisan
Saat: 08: 30
Anadolu Sigorta "Bir Usta Bin Usta" Projesi 10. Yıl Galası
Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tarih: 4 Nisan
Saat: 18: 30
Automechanika İstanbul
Yer: TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 4-7 Nisan
Saat: 11: 00
IoT EurAsia Zirvesi
Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 9 Nisan
Saat: 10: 00
Türkiye Sigorta Birliği Basın Toplantısı
Yer: Hilton Kozyatağı
Tarih: 9 Nisan
Saat: 09: 00
İşveren Markası Zirvesi
Yer: Wyndham Grand Levent
Tarih: 11 Nisan
Saat: 08: 30
Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı
Yer: Raffles İstanbul
Tarih: 11 Nisan
Saat: 09: 30
WpFest
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall
Tarih: 11 Nisan
Saat: 18: 00
Dyson Basın Toplantısı
Yer: Zorlu PSM Sky Lounge
Tarih: 16 Nisan
Saat: 18: 00
Marketing Meetup 2019
Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10: 00