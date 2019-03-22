İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Istanbul Jewelry Show Yer: CNR Expo İstanbul Fuar MerkeziTarih: 21-24 MartSaat: 11: 00Kadir Has ÖdülleriYer: Kadir Has Üniversitesi Cibali KampüsüTarih: 22 MartSaat: 09: 30TÜSİAD "Kurallara Dayalı Liberal Uluslararası Düzenin Geleceği"Yer: TÜSİAD Konferans SalonuTarih: 22 MartSaat: 14:...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Istanbul Jewelry Show 

Yer: CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi

Tarih: 21-24 Mart

Saat: 11: 00

Kadir Has Ödülleri

Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü

Tarih: 22 Mart

Saat: 09: 30

TÜSİAD "Kurallara Dayalı Liberal Uluslararası Düzenin Geleceği"

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu

Tarih: 22 Mart

Saat: 14: 00

İstanbul Oyuncak Fuarı

Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi

Tarih  : 22-25 Mart

Saat   : 10: 00

Proses Emniyeti Sempozyumu 

Yer: Fairmont Quasar 

Tarih: 22 Mart

Saat: 09: 30

13.Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi 

Yer: Hilton convention Center

Tarih: 23-24 Mart

Saat: 10: 00

Birleşmiş Markalar Derneği Gençlik Zirvesi

Yer: Grand Pera Emek Sahnesi 

Tarih: 25 Mart

Saat: 09: 00

Madencilik, UMREK ve Finansman Toplantısı

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent

Tarih: 26 Mart

Saat: 09: 00

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 29 Mart – 1 Nisan

Saat: 10: 00

7. ACE of M.I.C.E. Awards

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 3 Nisan

Saat: 18: 00

IoT EurAsia Zirvesi'nde 

Yer: Hilton Bosphorus

Tarih: 9 Nisan

Saat: 10: 00

Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı

Yer: Raffles İstanbul

Tarih: 11 Nisan

Saat: 09: 30

WpFest 

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall

Tarih: 11 Nisan

Saat: 18: 00

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul

Tarih: 25 Nisan

Saat: 10: 00

Kaynak: DHA
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