İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

3. İş Dünyasında Kadın: Gerçekler, Engeller ve Çözümler RaporuYer : Wyndham Grand Istanbul LeventTarih : 7 Mart ÇarşambaSaat : 09: 30TÜRKONFED 3.

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

3. İş Dünyasında Kadın: Gerçekler, Engeller ve Çözümler Raporu

Yer    : Wyndham Grand Istanbul Levent

Tarih  : 7 Mart Çarşamba

Saat   : 09: 30

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın Raporu

Yer: Wyndham Grand İstanbul/ Mozart Salonu

Tarih: 7 Mart

Saat: 09: 30

Kiğılı Ekonomi Toplantısı

Yer    : Raffles Hotel

Tarih  : 7 Mart Çarşamba

Saat   : 10: 00

Ekmek, Pasta, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı

Yer: ATO Congresium

Tarih: 7 – 10 Mart

Saat: 09: 00

Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı

Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih  : 7 - 10 Mart

Saat   : 09: 00

Kadın Liderliğinde İş İnsanları

Yer: Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi

Tarih: 7 Mart

Saat: 12: 00

Global Financial Centres Index Koferansı

Yer: Dolmabahçe Sarayı

Tarih: 7 Mart

Saat: 19: 00

Ro-Ro Gemisi İsim verme Töreni

Yer: Pendik Limanı

Tarih: 7 Mart

Saat: 09: 30

Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi 

Yer: Shangri-La Bosphorus İstanbul

Tarih: 7 Mart

Saat: 19: 00

Kadın Girişimcileri Destekleme Seminerleri

Yer: IdeaSoft Genel Merkezi

Tarih: 8 Mart

Saat: 10: 00

Daikin Sakura Kadın Teknisyenler Programı

Yer    : Daikin Solution Plaza fuha İstanbul

Tarih  : 8 Mart

Saat   : 09: 00

TÜBA - Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli

Yer: Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi

Tarih: 8 Mart Perşembe

Saat: 10: 00

Borsa İstanbul Dünya Kadınlar Günü Gong Töreni

Yer: Borsa İstanbul

Tarih: 8 Mart

Saat: 09: 00

Sabri Ülker Vakfı "Fazla Tuzu Azalt, Ömrünü Uzat" Kampanyası

Yer: Swissotel The Bosphorus/ Luzern Salonu

Tarih: 8 Mart Perşembe

Saat: 10: 00

BİM Basın Toplantısı

Yer: Shangri-La Otel/ Bosphorus Balo Salonu 1

Tarih: 8 Mart

Saat: 10: 00

Teknolojide Lider Kadınlar

Yer: Raffles Otel

Tarih: 8 Mart

Saat: 14: 00

İTÜ İşletme Mühendisliği 19. Yönetim Bilimleri Kongresi

Yer: İTÜ Maçka Yerleşkesi

Tarih: 8-10 Mart

Saat: 10: 00

Home & Concept Fuarı

Yer: İstanbul Fuar Merkezi

Tarih: 8-11 Mart

Saat: 10: 00

TÜBA - Nükleer Enerji Çalıştayı ve Paneli

Yer: Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi

Tarih: 9 Mart Cuma

Saat: 10: 00

Master of Cake – Pastacılık Festivali

Yer: Elite World Europe Hotel

Tarih: 10-11 Mart

Saat: 10: 00

Yerel Mutfak Global Lezzet

Yer: Hilton İstanbul Bosphorus/ Lalezar Meyhanesi

Tarih: 8-9-10 Mart

Saat: 10: 00

Global GastroEkonomi Zirvesi 

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 12 Mart

Saat: 08: 00

Turkcell 25. Yıl Basın Toplantısı

Yer: Four Seasons Bosphorus Hotel 

Tarih: 12 Mart

Saat: 09: 30

Nakitsiz Stadyum İmza Töreni

Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

Tarih: 12 Mart

Saat: 11: 30

25. Uluslararası WIN EURASIA 2018

Yer: TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 15-18 Mart

Saat: 10: 00

İstanbul Oyuncak Fuarı

Yer: TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 22-25 Mart

Saat: 10: 00

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 29 Mart – 1 Nisan

Saat: 10: 00

7. ACE of M.I.C.E. Awards

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 3 Nisan

Saat: 18: 00

IoT EurAsia Zirvesi'nde 

Yer: Hilton Bosphorus

Tarih: 9 Nisan

Saat: 10: 00

Kaynak: DHA
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