İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
3. İş Dünyasında Kadın: Gerçekler, Engeller ve Çözümler RaporuYer : Wyndham Grand Istanbul LeventTarih : 7 Mart ÇarşambaSaat : 09: 30TÜRKONFED 3.
3. İş Dünyasında Kadın: Gerçekler, Engeller ve Çözümler Raporu
Yer : Wyndham Grand Istanbul Levent
Tarih : 7 Mart Çarşamba
Saat : 09: 30
TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın Raporu
Yer: Wyndham Grand İstanbul/ Mozart Salonu
Tarih: 7 Mart
Saat: 09: 30
Yer : Raffles Hotel
Tarih : 7 Mart Çarşamba
Saat : 10: 00
Ekmek, Pasta, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı
Yer: ATO Congresium
Tarih: 7 – 10 Mart
Saat: 09: 00
Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı
Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih : 7 - 10 Mart
Saat : 09: 00
Kadın Liderliğinde İş İnsanları
Yer: Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi
Tarih: 7 Mart
Saat: 12: 00
Global Financial Centres Index Koferansı
Yer: Dolmabahçe Sarayı
Tarih: 7 Mart
Saat: 19: 00
Ro-Ro Gemisi İsim verme Töreni
Yer: Pendik Limanı
Tarih: 7 Mart
Saat: 09: 30
Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi
Yer: Shangri-La Bosphorus İstanbul
Tarih: 7 Mart
Saat: 19: 00
Kadın Girişimcileri Destekleme Seminerleri
Yer: IdeaSoft Genel Merkezi
Tarih: 8 Mart
Saat: 10: 00
Daikin Sakura Kadın Teknisyenler Programı
Yer : Daikin Solution Plaza fuha İstanbul
Tarih : 8 Mart
Saat : 09: 00
TÜBA - Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli
Yer: Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi
Tarih: 8 Mart Perşembe
Saat: 10: 00
Borsa İstanbul Dünya Kadınlar Günü Gong Töreni
Yer: Borsa İstanbul
Tarih: 8 Mart
Saat: 09: 00
Sabri Ülker Vakfı "Fazla Tuzu Azalt, Ömrünü Uzat" Kampanyası
Yer: Swissotel The Bosphorus/ Luzern Salonu
Tarih: 8 Mart Perşembe
Saat: 10: 00
BİM Basın Toplantısı
Yer: Shangri-La Otel/ Bosphorus Balo Salonu 1
Tarih: 8 Mart
Saat: 10: 00
Teknolojide Lider Kadınlar
Yer: Raffles Otel
Tarih: 8 Mart
Saat: 14: 00
İTÜ İşletme Mühendisliği 19. Yönetim Bilimleri Kongresi
Yer: İTÜ Maçka Yerleşkesi
Tarih: 8-10 Mart
Saat: 10: 00
Home & Concept Fuarı
Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 8-11 Mart
Saat: 10: 00
TÜBA - Nükleer Enerji Çalıştayı ve Paneli
Yer: Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi
Tarih: 9 Mart Cuma
Saat: 10: 00
Master of Cake – Pastacılık Festivali
Yer: Elite World Europe Hotel
Tarih: 10-11 Mart
Saat: 10: 00
Yerel Mutfak Global Lezzet
Yer: Hilton İstanbul Bosphorus/ Lalezar Meyhanesi
Tarih: 8-9-10 Mart
Saat: 10: 00
Global GastroEkonomi Zirvesi
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 12 Mart
Saat: 08: 00
Turkcell 25. Yıl Basın Toplantısı
Yer: Four Seasons Bosphorus Hotel
Tarih: 12 Mart
Saat: 09: 30
Nakitsiz Stadyum İmza Töreni
Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Tarih: 12 Mart
Saat: 11: 30
25. Uluslararası WIN EURASIA 2018
Yer: TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 15-18 Mart
Saat: 10: 00
İstanbul Oyuncak Fuarı
Yer: TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 22-25 Mart
Saat: 10: 00
Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10: 00
7. ACE of M.I.C.E. Awards
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 3 Nisan
Saat: 18: 00
IoT EurAsia Zirvesi'nde
Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 9 Nisan
Saat: 10: 00