İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
Hepsiburada E-ihracat Basın Toplantısı Yer: Fairmont Quasar HotelTarih: 15 ŞubatSaat: 09: 30Sinpaş Basın ToplantısıYer: Çırağan SarayıTarih: 15 ŞubatSaat: 10: 00ICC Türkiye Tahkim GünüYer: Wyndham Grand İstanbul Levent HotelTarih: 15 ŞubatSaat: 10: 30Boat Show TuzlaYer: Tuzla Viaport...
Hepsiburada E-ihracat Basın Toplantısı
Yer: Fairmont Quasar Hotel
Tarih: 15 Şubat
Saat: 09: 30
Sinpaş Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 15 Şubat
Saat: 10: 00
ICC Türkiye Tahkim Günü
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel
Tarih: 15 Şubat
Saat: 10: 30
Boat Show Tuzla
Yer: Tuzla Viaport Marina
Tarih: 15 Şubat
Saat: 11: 00
Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği 2018 yılı İhracat Başarı Ödülleri
Yer: Raffles Otel
Tarih: 15 Şubat
Saat: 18: 30
Peak Basın Toplantısı
Yer: Soho House
Tarih: 18 Şubat
Saat: 19: 30
BAU BlockchainIST Center - Blockchain Ticaret Platformu İşbirliği
Yer: Bahçeşehir Üniversitesi
Tarih: 19 Şubat
Saat: 09: 30
Petroleum Istanbul Basın Toplantısı
Yer: Raffles İstanbul
Tarih: 19 Şubat
Saat: 09: 30
Blockchain Economy Summit Istanbul
Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 20 Şubat
Saat: 10: 00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10: 00
12. Kurumsal Yönetim Zirvesi
Yer: Sabancı Center
Tarih: 21 Şubat
Saat: 13: 30
İstanbul Oyuncak Fuarı 2019
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 26 Şubat
Saat: 11: 30