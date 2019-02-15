İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Hepsiburada E-ihracat Basın Toplantısı Yer: Fairmont Quasar HotelTarih: 15 ŞubatSaat: 09: 30Sinpaş Basın ToplantısıYer: Çırağan SarayıTarih: 15 ŞubatSaat: 10: 00ICC Türkiye Tahkim GünüYer: Wyndham Grand İstanbul Levent HotelTarih: 15 ŞubatSaat: 10: 30Boat Show TuzlaYer: Tuzla Viaport...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Hepsiburada E-ihracat Basın Toplantısı 

Yer: Fairmont Quasar Hotel

Tarih: 15 Şubat

Saat: 09: 30

Sinpaş Basın Toplantısı

Yer: Çırağan Sarayı

Tarih: 15 Şubat

Saat: 10: 00

ICC Türkiye Tahkim Günü

Yer:  Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

Tarih: 15 Şubat

Saat: 10: 30

Boat Show Tuzla

Yer: Tuzla Viaport Marina

Tarih: 15 Şubat

Saat: 11: 00

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği 2018 yılı İhracat Başarı Ödülleri

Yer: Raffles Otel 

Tarih: 15 Şubat

Saat: 18: 30

Peak Basın Toplantısı

Yer: Soho House

Tarih: 18 Şubat

Saat: 19: 30

BAU BlockchainIST Center - Blockchain Ticaret Platformu İşbirliği

Yer: Bahçeşehir Üniversitesi 

Tarih: 19 Şubat

Saat: 09: 30

Petroleum Istanbul Basın Toplantısı

Yer: Raffles İstanbul

Tarih: 19 Şubat

Saat: 09: 30

Blockchain Economy Summit Istanbul

Yer: Haliç Kongre Merkezi

Tarih: 20 Şubat

Saat: 10: 00

Kırtasiye-Ofis Fuarı

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10: 00

12. Kurumsal Yönetim Zirvesi

Yer: Sabancı Center

Tarih: 21 Şubat

Saat: 13: 30

İstanbul Oyuncak Fuarı 2019

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 26 Şubat

Saat: 11: 30

Kaynak: DHA
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