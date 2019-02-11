İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
Çalık Holding ve SECOM İşbirliği İmza TöreniYer: Çırağan SarayıTarih: 11 ŞubatSaat: 10: 00Biznet Bilişim Basın ToplantısıYer: Les Ottomans Has OdaTarih: 12 ŞubatSaat: 09: 00TürkTraktör Basın ToplantısıYer: Taksim Divan HotelTarih: 12 ŞubatSaat: 09: 30İTÜ MAGNET FAB I TRİDİ Açılış TöreniYer:...
Çalık Holding ve SECOM İşbirliği İmza Töreni
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 11 Şubat
Saat: 10: 00
Biznet Bilişim Basın Toplantısı
Yer: Les Ottomans Has Oda
Tarih: 12 Şubat
Saat: 09: 00
TürkTraktör Basın Toplantısı
Yer: Taksim Divan Hotel
Tarih: 12 Şubat
Saat: 09: 30
İTÜ MAGNET FAB I TRİDİ Açılış Töreni
Yer: İTÜ Teknokent
Tarih: 12 Şubat
Saat: 09: 30
Çelik İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı
Yer: Swissotel The Bosphorus/ Monte Rosa Toplantı Salonu
Tarih: 12 Şubat
Saat: 10: 00
WIN EURASIA
Yer: İstanbul Marriott Hotel
Tarih: 12 Şubat
Saat: 13: 30
Türkiye'de Otelciliğin Önderleri Bieanali
Yer: Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü
Tarih: 12 Şubat
Saat: 16: 30
Uluslararası Gayrimenkul Fuarı MIPIM 2019 Basın Toplantısı
Yer: Intercontinental İstanbul
Tarih: 14 Şubat
Saat: 10.00
Sinpaş Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 15 Şubat
Saat: 10: 00
Blockchain Economy Summit Istanbul
Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 20 Şubat
Saat: 10: 00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10: 00
İstanbul Oyuncak Fuarı 2019
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 26 Şubat
Saat: 11: 30