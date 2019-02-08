İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
TTYD Avrupalı Türklerin Türk Turizmindeki Yeri RaporuYer: Borsa RestaurantTarih: 8 ŞubatSaat: 11: 00Unicera FuarıYer: Unicera FuarTarih: 8 ŞubatSaat: 10: 00Kadir Has Üniversitesi "Kripto Paralara Giriş" Sertifika ProgramıYer: Kadir Has ÜniversitesiTarih: 8 Şubat-17 MayısSaat: 14: 00Çalık Holding...
TTYD Avrupalı Türklerin Türk Turizmindeki Yeri Raporu
Yer: Borsa Restaurant
Tarih: 8 Şubat
Saat: 11: 00
Unicera Fuarı
Yer: Unicera Fuar
Tarih: 8 Şubat
Saat: 10: 00
Kadir Has Üniversitesi "Kripto Paralara Giriş" Sertifika Programı
Yer: Kadir Has Üniversitesi
Tarih: 8 Şubat-17 Mayıs
Saat: 14: 00
Çalık Holding ve SECOM İşbirliği İmza Töreni
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 11 Şubat
Saat: 10: 00
Biznet Bilişim Basın Toplantısı
Yer: Les Ottomans Has Oda
Tarih: 12 Şubat
Saat: 09: 00
TürkTraktör Basın Toplantısı
Yer: Taksim Divan Hotel
Tarih: 12 Şubat
Saat: 09: 30
İTÜ MAGNET FAB I TRİDİ Açılış Töreni
Yer: İTÜ Teknokent
Tarih: 12 Şubat
Saat: 09: 30
Çelik İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı
Yer: Swissotel The Bosphorus/ Monte Rosa Toplantı Salonu
Tarih: 12 Şubat
Saat: 10: 00
WIN EURASIA
Yer: İstanbul Marriott Hotel
Tarih: 12 Şubat
Saat: 13: 30
Türkiye'de Otelciliğin Önderleri Bieanali
Yer: Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü
Tarih: 12 Şubat
Saat: 16: 30
Uluslararası Gayrimenkul Fuarı MIPIM 2019 Basın Toplantısı
Yer: Intercontinental İstanbul
Tarih: 14 Şubat
Saat: 10.00
Sinpaş Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 15 Şubat
Saat: 10: 00
Blockchain Economy Summit Istanbul
Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 20 Şubat
Saat: 10: 00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10: 00
İstanbul Oyuncak Fuarı 2019
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 26 Şubat
Saat: 11: 30