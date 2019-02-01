İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
TÜSİAD ve Marsh & Zurich Küresel Riskler Raporu TanıtımıYer: Intercontinental İstanbulTarih: 1 ŞubatSaat: 08: 30Caffe Nero Basın ToplantısıYer: Caffe Nero BebekTarih: 5 ŞubatSaat: 09: 30AvivaSA Mobil Tanıtım ToplantısıYer: Sabancı CenterTarih: 5 ŞubatSaat: 09: 30AVL Araştırma ve Mühendislik...
TÜSİAD ve Marsh & Zurich Küresel Riskler Raporu Tanıtımı
Yer: Intercontinental İstanbul
Tarih: 1 Şubat
Saat: 08: 30
Caffe Nero Basın Toplantısı
Yer: Caffe Nero Bebek
Tarih: 5 Şubat
Saat: 09: 30
AvivaSA Mobil Tanıtım Toplantısı
Yer: Sabancı Center
Tarih: 5 Şubat
Saat: 09: 30
AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Basın Toplantısı
Yer: Grand Hyatt İstanbul Taksim
Tarih: 5 Şubat
Saat: 10: 00
Tuzla Boat Show Basın Tanıtımı
Yer: Tuzla Viaport Marina
Tarih: 6 Şubat
Saat: 10: 30
Armut Basın Toplantısı
Yer: House Cafe Ortaköy
Tarih: 6 Şubat
Saat: 09: 30
TSB "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı"
Yer: Conrad İstanbul Bosphorus
Tarih: 7 Şubat
Saat: 09.00
BTvizyon İstanbul Toplantısı
Yer: Dedeman Bostancı Otel
Tarih: 7 Şubat
Saat: 08: 30
Unicera Fuarı
Yer: Unicera Fuar
Tarih: 8 Şubat
Saat: 10: 00
Kadir Has Üniversitesi "Kripto Paralara Giriş" Sertifika Programı
Yer: Kadir Has Üniversitesi
Tarih: 8 Şubat-17 Mayıs
Saat: 14: 00
Biznet Bilişim Basın Toplantısı
Yer: Les Ottomans Has Oda
Tarih: 12 Şubat
Saat: 09: 00
TürkTraktör Basın Toplantısı
Yer: Taksim Divan Hotel
Tarih: 12 Şubat
Saat: 09: 30
Blockchain Economy Summit Istanbul
Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 20 Şubat
Saat: 10: 00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10: 00