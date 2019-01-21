İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
Bankalararası Kart Merkezi 2018 Değerlendirme ToplantısıYer: Grand Hyatt Otel TaksimTarih: 22 OcakSaat: 09: 00İSO - TEPAV Mahir Eller ProjesiYer: TOBB Hizmet Binası, ŞişliTarih: 22 OcakSaat: 10: 00TİM İhracat Raporu'nu açıklıyorYer: Raffles İstanbul Otel -Zorlu CenterTarih: 22 OcakSaat: 09:...
Bankalararası Kart Merkezi 2018 Değerlendirme Toplantısı
Yer: Grand Hyatt Otel Taksim
Tarih: 22 Ocak
Saat: 09: 00
İSO - TEPAV Mahir Eller Projesi
Yer: TOBB Hizmet Binası, Şişli
Tarih: 22 Ocak
Saat: 10: 00
TİM İhracat Raporu'nu açıklıyor
Yer: Raffles İstanbul Otel -Zorlu Center
Tarih: 22 Ocak
Saat: 09: 30
SHURA "İklime Yatırım, Büyümeye Yatırım" raporu
Yer: Radisson Blu Bosphorus
Tarih: 22 Ocak 2019, Salı
Saat: 09.30
"Savunma ve Havacılık Sanayisinde, İleri Teknolojilerin Kullanımı ve Endüstri 4.0 Çözümleri" Paneli
Yer: Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi/ Ankara
Tarih: 24 Ocak
Saat: 09: 30
Castrol "Z Kuşağının Ekolojik Hassasiyetleri Araştırması" Sonuçları
Yer: Swissotel The bosphorus
Tarih: 23 Ocak
Saat: 09: 30
TSPB 2019 Yılı Projeleri Bilgilendirme Toplantısı
Yer: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Merkezi
Tarih: 24 Ocak
Saat: 16: 00
TSB "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı"
Yer : Conrad İstanbul Bosphorus
Tarih : 7 Şubat
Saat : 09.00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10: 00