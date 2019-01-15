İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
Gedik Yatırım 2019 Strateji Raporu AçıklamasıYer: Wyndham Grand İstanbul LeventTarih: 15 OcakSaat: 09: 30Insurtech HUB AçılışıYer: Yıldız Teknik Üniversitesi / Yıldız OditoryumTarih: 15 OcakSaat: 09: 30Deloitte Teknoloji Fast 50 Ödül TöreniYer: Kolektif HouseTarih: 16 OcakSaat: 18: 30Sabancı...
Gedik Yatırım 2019 Strateji Raporu Açıklaması
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent
Tarih: 15 Ocak
Saat: 09: 30
Insurtech HUB Açılışı
Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi/ Yıldız Oditoryum
Tarih: 15 Ocak
Saat: 09: 30
Deloitte Teknoloji Fast 50 Ödül Töreni
Yer: Kolektif House
Tarih: 16 Ocak
Saat: 18: 30
Sabancı Vakfı 3. Kısa Film Yarışması Ödül Töreni
Yer: Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu
Tarih: 16 Ocak
Saat: 19: 00
Makine İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı
Yer: Divan Otel
Tarih: 17 Ocak
Saat: 09: 30
İlaç Sektörü İş Birliği Programı Başlangıç Panelleri
Yer: Hilton Otel Bosphorus
Tarih: 17 Ocak
Saat: 12: 30
2018 İhracat Rakamları Açıklanma Toplantısı
Yer: SANLAB Simülasyon
Tarih: 18 Ocak
Saat: 10: 30
Bankalararası Kart Merkezi 2018 Değerlendirme Toplantısı
Yer: Grand Hyatt Otel Taksim
Tarih: 22 Ocak
Saat: 09: 00
"Savunma ve Havacılık Sanayisinde, İleri Teknolojilerin Kullanımı ve Endüstri 4.0 Çözümleri" Paneli
Yer: Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi/ Ankara
Tarih: 24 Ocak
Saat: 09: 30
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10: 00
Castrol "Z Kuşağının Ekolojik Hassasiyetleri Araştırması" Sonuçları
Yer: Swissotel The bosphorus
Tarih: 23 Ocak
Saat: 09: 30