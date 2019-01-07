İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

EVSİD Basın ToplantısıYer: Divan Hotel TaksimTarih: 7 OcakSaat: 10: 00İsveç Ticaret Ofisi Basın ToplantısıYer: İsveç BaşkonsolosluğuTarih: 8 OcakSaat: 09: 30TEMA Vakfı-Doğuş Çay "Her Dem Toprak İçin Projesi" Basın ToplantısıYer: TEMA VakfıTarih: 9 OcakSaat: 09: 30TÜSİAD "Kurumlarda Girişimcilik...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

EVSİD Basın Toplantısı

Yer: Divan Hotel Taksim

Tarih: 7 Ocak

Saat: 10: 00

İsveç Ticaret Ofisi Basın Toplantısı

Yer: İsveç Başkonsolosluğu

Tarih: 8 Ocak

Saat: 09: 30

TEMA Vakfı-Doğuş Çay "Her Dem Toprak İçin Projesi" Basın Toplantısı

Yer: TEMA Vakfı

Tarih: 9 Ocak

Saat: 09: 30

TÜSİAD "Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak - Kurumların Girişimcilik Dönüşümü" Rehberi Tanıtımı

Yer: ING Genel Müdürlük

Tarih: 10 Ocak

Saat: 09: 30

EAF "2019 Yılında Türkiye Ekonomisi" Konferansı

Yer: InterContinental Otel 

Tarih: 11 Ocak

Saat: 09: 00

TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın Toplantısı

Yer: Grand Hyatt İstanbul

Tarih: 11 Ocak

Saat: 10: 00

2019 Beklentileri ve Riskten Korunma Yöntemleri Semineri 

Yer: Borsa İstanbul Konferans Salonu

Tarih: 12 Ocak

Saat: 11: 00

Kırtasiye-Ofis Fuarı 

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10: 00

Kaynak: DHA
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