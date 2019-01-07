İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
EVSİD Basın ToplantısıYer: Divan Hotel TaksimTarih: 7 OcakSaat: 10: 00İsveç Ticaret Ofisi Basın ToplantısıYer: İsveç BaşkonsolosluğuTarih: 8 OcakSaat: 09: 30TEMA Vakfı-Doğuş Çay "Her Dem Toprak İçin Projesi" Basın ToplantısıYer: TEMA VakfıTarih: 9 OcakSaat: 09: 30TÜSİAD "Kurumlarda Girişimcilik...
EVSİD Basın Toplantısı
Yer: Divan Hotel Taksim
Tarih: 7 Ocak
Saat: 10: 00
İsveç Ticaret Ofisi Basın Toplantısı
Yer: İsveç Başkonsolosluğu
Tarih: 8 Ocak
Saat: 09: 30
TEMA Vakfı-Doğuş Çay "Her Dem Toprak İçin Projesi" Basın Toplantısı
Yer: TEMA Vakfı
Tarih: 9 Ocak
Saat: 09: 30
TÜSİAD "Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak - Kurumların Girişimcilik Dönüşümü" Rehberi Tanıtımı
Yer: ING Genel Müdürlük
Tarih: 10 Ocak
Saat: 09: 30
EAF "2019 Yılında Türkiye Ekonomisi" Konferansı
Yer: InterContinental Otel
Tarih: 11 Ocak
Saat: 09: 00
TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın Toplantısı
Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10: 00
2019 Beklentileri ve Riskten Korunma Yöntemleri Semineri
Yer: Borsa İstanbul Konferans Salonu
Tarih: 12 Ocak
Saat: 11: 00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10: 00