İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
İMSAD "Dış Ticarette Tehditler ve Fırsatlar" Yer: Feriye PalaceTarih: 20 AralıkSaat: 08: 30Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu TanıtımıYer: Conrad Hotel İstanbulTarih: 20 AralıkSaat: 10: 00"Türkiye'deki Suriyeliler" Paneli Yer: Minevra HanTarih: 21 AralıkSaat: 10: 30Türkiye Seyahat Acenteleri...
İMSAD "Dış Ticarette Tehditler ve Fırsatlar"
Yer: Feriye Palace
Tarih: 20 Aralık
Saat: 08: 30
Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu Tanıtımı
Yer: Conrad Hotel İstanbul
Tarih: 20 Aralık
Saat: 10: 00
"Türkiye'deki Suriyeliler" Paneli
Yer: Minevra Han
Tarih: 21 Aralık
Saat: 10: 30
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 25 Aralık
Saat: 10: 00
Girişimci Kadın Buluşmaları
Yer: Hilton Maslak
Tarih: 25 Aralık
Saat: 10: 00
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni
Yer: BTSO Hizmet Binası
Tarih: 25 Aralık
Saat: 20: 00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10: 00
Kaynak: DHA