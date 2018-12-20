İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İMSAD "Dış Ticarette Tehditler ve Fırsatlar" Yer: Feriye PalaceTarih: 20 AralıkSaat: 08: 30Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu TanıtımıYer: Conrad Hotel İstanbulTarih: 20 AralıkSaat: 10: 00"Türkiye'deki Suriyeliler" Paneli Yer: Minevra HanTarih: 21 AralıkSaat: 10: 30Türkiye Seyahat Acenteleri...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İMSAD "Dış Ticarette Tehditler ve Fırsatlar" 

Yer: Feriye Palace

Tarih: 20 Aralık

Saat: 08: 30

Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu Tanıtımı

Yer: Conrad Hotel İstanbul

Tarih: 20 Aralık

Saat: 10: 00

"Türkiye'deki Suriyeliler" Paneli 

Yer: Minevra Han

Tarih: 21 Aralık

Saat: 10: 30

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği 

Yer: Grand Hyatt İstanbul

Tarih: 25 Aralık

Saat: 10: 00

Girişimci Kadın Buluşmaları

Yer: Hilton Maslak

Tarih: 25 Aralık

Saat: 10: 00

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni

Yer: BTSO Hizmet Binası

Tarih: 25 Aralık

Saat: 20: 00

Kırtasiye-Ofis Fuarı 

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10: 00

Kaynak: DHA
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