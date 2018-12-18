İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Türkiye-Kazakistan İş ForumuYer: River PlazaTarih: 18 AralıkSaat: 09: 00Evimiz Dünya Projesi Yer: TEMA VakfıTarih: 18 AralıkSaat: 09: 30Havacılık Sektöründe İş Sağlığı & Güvenliği ve Emniyet Yönetimi KonferansıYer: Beykoz ÜniversitesiTarih: 18 Aralık Saat: 09: 30"Ukrayna –Türkiye...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Türkiye-Kazakistan İş Forumu

Yer: River Plaza

Tarih: 18 Aralık

Saat: 09: 00

Evimiz Dünya Projesi 

Yer: TEMA Vakfı

Tarih: 18 Aralık

Saat: 09: 30

Havacılık Sektöründe İş Sağlığı & Güvenliği ve Emniyet Yönetimi Konferansı

Yer: Beykoz Üniversitesi

Tarih: 18 Aralık 

Saat: 09: 30

"Ukrayna –Türkiye Stratejik Partnerliği: Sırada Ne Var" Paneli

Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü

Tarih: 18 Aralık

Saat: 14.00

Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi

Yer: Fairmont Quaar Otel

Tarih: 19 Aralık

Saat: 08: 30

Aydınlık Grubu Basın Toplantısı

Yer: Hilton Istanbul Bosphorus

Tarih: 19 Aralık

Saat: 11: 00

BKM Gençlerde Finansal Okuryazarlık Toplantısı

Yer: BKM Akmerkez E3 Blok

Tarih: 19 Aralık

Saat: 09: 30

İMSAD "Dış Ticarette Tehditler ve Fırsatlar" 

Yer: Feriye Palace

Tarih: 20 Aralık

Saat: 08: 30

Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu Tanıtımı

Yer: Conrad Hotel İstanbul

Tarih: 20 Aralık

Saat: 10: 00

"Türkiye'deki Suriyeliler" Paneli 

Yer: Minevra Han

Tarih: 21 Aralık

Saat: 10: 30

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni

Yer: BTSO Hizmet Binası

Tarih: 25 Aralık

Saat: 20: 00

Kırtasiye-Ofis Fuarı 

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10: 00

Kaynak: DHA
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