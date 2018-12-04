İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİTürkiye Sermaye Piyasaları Birliği ilk dokuz ay değerlendirme toplantısıYer: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği MerkeziTarih: 4 AralıkSaat: 10: 00Badeer İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları ZirvesiYer: İstanbul Hilton Bomonti'Tarih: 5- 6 AralıkSaat: 10:...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ilk dokuz ay değerlendirme toplantısı

Yer: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Merkezi

Tarih: 4 Aralık

Saat: 10: 00

Badeer İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi

Yer: İstanbul Hilton Bomonti'

Tarih: 5- 6 Aralık

Saat: 10: 00

AmCham Türkiye/ABFT Gala Gecesi

Yer: The Ritz-Carlton Hotel Istanbul

Tarih: 7 Aralık

Saat: 18: 30

Şeffaflık Ödülleri Konferansı

Yer: Elte World Prestige Hotel Taksim

Tarih: 11 Aralık

Saat: 09: 00

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