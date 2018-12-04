İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİTürkiye Sermaye Piyasaları Birliği ilk dokuz ay değerlendirme toplantısıYer: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği MerkeziTarih: 4 AralıkSaat: 10: 00Badeer İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları ZirvesiYer: İstanbul Hilton Bomonti'Tarih: 5- 6 AralıkSaat: 10:...
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ilk dokuz ay değerlendirme toplantısı
Yer: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Merkezi
Tarih: 4 Aralık
Saat: 10: 00
Badeer İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi
Yer: İstanbul Hilton Bomonti'
Tarih: 5- 6 Aralık
Saat: 10: 00
AmCham Türkiye/ABFT Gala Gecesi
Yer: The Ritz-Carlton Hotel Istanbul
Tarih: 7 Aralık
Saat: 18: 30
Şeffaflık Ödülleri Konferansı
Yer: Elte World Prestige Hotel Taksim
Tarih: 11 Aralık
Saat: 09: 00