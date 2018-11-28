İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İKV "Brexit, AB'nin Geleceği ve Türkiye" ToplantısıYer: TOBB İstanbul Hizmet BinasıTarih: 28 KasımSaat: 13: 30Perakende Günleri Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi SarayıTarih: 28-29 KasımSaat: 10: 006.

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İKV "Brexit, AB'nin Geleceği ve Türkiye" Toplantısı

Yer: TOBB İstanbul Hizmet Binası

Tarih: 28 Kasım

Saat: 13: 30

Perakende Günleri 

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 28-29 Kasım

Saat: 10: 00

6. Sirha İstanbul Gastronomi Fuarı

Yer: İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 29 Kasım-1 Aralık

Saat: 10: 00

SOLARTR

Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO) 

Tarih: 29-30 Kasım

Saat: 10: 00

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