İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
İKV "Brexit, AB'nin Geleceği ve Türkiye" ToplantısıYer: TOBB İstanbul Hizmet BinasıTarih: 28 KasımSaat: 13: 30Perakende Günleri Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi SarayıTarih: 28-29 KasımSaat: 10: 006.
İKV "Brexit, AB'nin Geleceği ve Türkiye" Toplantısı
Yer: TOBB İstanbul Hizmet Binası
Tarih: 28 Kasım
Saat: 13: 30
Perakende Günleri
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 28-29 Kasım
Saat: 10: 00
6. Sirha İstanbul Gastronomi Fuarı
Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 29 Kasım-1 Aralık
Saat: 10: 00
SOLARTR
Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO)
Tarih: 29-30 Kasım
Saat: 10: 00