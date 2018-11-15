İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Hepsiburada Basın ToplantısıYer: Feriye PalasTarih: 15 KasımSaat: 09: 30İstanbul Ekonomi Zirvesi Basın ToplantısıYer: Ortaköy Radisson Blu OtelTarih: 15 KasımSaat: 10: 00Teknoloji ve Dijital Dönüşüm ZirvesiYer: İstanbul Kongre MerkeziTarih: 14-15 KasımSaat: 09: 15Design Week Turkey 2018Yer:...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Hepsiburada Basın Toplantısı

Yer: Feriye Palas

Tarih: 15 Kasım

Saat: 09: 30

İstanbul Ekonomi Zirvesi Basın Toplantısı

Yer: Ortaköy Radisson Blu Otel

Tarih: 15 Kasım

Saat: 10: 00

Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Zirvesi

Yer: İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 14-15 Kasım

Saat: 09: 15

Design Week Turkey 2018

Yer: Haliç Kongre Merkezi

Tarih: 16-18 Kasım

Saat: 10: 00

14'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 20 Kasım

Saat: 09: 00

Türkiye-Almanya İlişkileri ve AB Sürecine Yansımaları

Yer: TOBB İstanbul Hizmet Binası

Tarih: 20 Kasım

Saat: 10: 00

Bilişim Zirvesi

Yer: İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 21-22 Kasım

Saat: 10: 00

B2CDirect'den Uluslararası İş Birliği

Tarih: 27 Kasım

Saat: 09: 00

Perakende Günleri

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 28-29 Kasım

Saat: 10: 00

SOLARTR

Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO)

Tarih: 29-30 Kasım

Saat: 10: 00

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