İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Türkiye Katılım Bankaları Birliği 17.Olağan Genel Kurulu ToplantısıYer: Çırağan Palace KempinskiTarih: 9 MayısSaat: 08: 30-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oluklu Mukavva Sanayi 4.

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Türkiye Katılım Bankaları Birliği 17.Olağan Genel Kurulu Toplantısı

Yer: Çırağan Palace Kempinski

Tarih: 9 Mayıs

Saat: 08: 30

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Oluklu Mukavva Sanayi 4.0 Sempozyumu

Yer: Point Otel Barbaros

Tarih: 9 Mayıs

Saat: 09: 50

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Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi

Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul

Tarih: 8-10 Mayıs

Saat: 10: 00

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Araştırmada Yenilikler Konferansı

Yer: Four Seasons Hotel Bosphorus İstanbul

Tarih: 9 Mayıs

Saat: 10: 00

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SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Lansmanı

Yer: SALT Galata

Tarih: 9 Mayıs

Saat: 10: 00

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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) 18. Olağan Genel Kurulu

Yer: The Marmara Taksim/ Balo Salonu

Tarih: 9 Mayıs

Saat: 13: 00

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Finansal Kurumlar Birliği Genel Kurulu

Yer. Wyndham Grand İstanbul Levent/ Charlie Chaplin Salonu

Tarih: 9 Mayıs

Saat: 15: 00

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İTO Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi 

Yer: Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Binası

Tarih: 9 Mayıs

Saat: 18: 30 

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MEYED 9. Juiceful İstanbul Summit

Yer: Renaissance İstanbul Polat Bosphorus

Tarih: 10 Mayıs

Saat: 09: 30

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Birleşik Metal İş – Polonya OPZZ Sendikaları Ortak "Sendikal Haklar Konferansı"

Yer: Elite World Hotel

Tarih: 10 Mayıs

Saat: 09: 00

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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı

Yer: Conrad İstanbul Bosphorus Hotel

Tarih: 10 Mayıs

Saat: 10: 00

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DAP Holding Gedik Üniversitesi Fahri Doktora Takdim Töreni 

Yer: : Sülüntepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi No: 1/1 

Tarih: 10 Mayıs

Saat: 10: 00

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AbdiBio Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesisleri

Yer: Orhan Gazi Mahallesi Tunç Caddesi No: 3

Tarih: 11 Mayıs

Saat: 10: 30

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Delta Vana "ProcessMania" Etkinliği

Yer: Shangri-La Bosphorus Hotel Beşiktaş

Tarih: 11 Mayıs

Saat: 08: 30

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TBB-MASAK Çalıştayı 

Yer: The Ritz-Carlton Otel/ Balo Salonu

Tarih: 11 Mayıs

Saat: : 10: 00

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TMO'nun 80 Yılı ve Depoculuk Hamlesi Etkinlikleri

Yer: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Güvercinlik Ek Tesisleri

Tarih: 11 Mayıs

Saat: 14: 00

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Sosyal İnovasyon Zirvesi 

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi 

Tarih: 14 Mayıs

Saat: 09: 00

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Türk Eczacıları Birliği Basın Toplantısı 

Yer: Point Otel Ankara

Tarih: 14 Mayıs

Saat: 09: 30

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