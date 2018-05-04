İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

IKEA Kartal AçılışıYer: Anatolium Marmara AVM Tarih: 4 MayısSaat: 09: 00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------StartersHub 3S Landing Pad Selection DatYer: StartersHub Tarih: 4 Mayıs Saat:...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

IKEA Kartal Açılışı

Yer: Anatolium Marmara AVM 

Tarih: 4 Mayıs

Saat: 09: 00

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StartersHub 3S Landing Pad Selection Dat

Yer: StartersHub 

Tarih: 4 Mayıs 

Saat: 18: 00

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6. Gıda Güvenliği Kongresi

Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi

Tarih: 3-4 Mayıs

Saat: 10: 00

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İstanbul Çikolata Festivali

Yer: Sirkeci Garı

Tarih: 4-5-6 Mayıs

Saat: 10: 00

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Türkiye Bankalar Birliği 61. Genel Kurulu

Yer: Sabancı Center, Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu

Tarih: 7 Mayıs Pazartesi

Saat: 10: 30

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MediaMarkt Startup Challenge Day

Yer: Joint Idea/ Kanyon

Tarih: 7 Mayıs

Saat: 13: 00

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Digital Age Summit

Yer: Four Seasons Bosphorus

Tarih: 8 Mayıs

Saat: 10: 00

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Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi

Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul

Tarih: 8-10 Mayıs

Saat: 10: 00

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AbdiBio Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesisleri

Yer: Orhan Gazi Mahallesi Tunç Caddesi No: 3

Tarih: 11 Mayıs

Saat: 10: 30

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TBB-MASAK Çalıştayı 

Yer: The Ritz-Carlton Otel/ Balo Salonu

Tarih: 7 Mayıs

Saat: : 10: 00

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