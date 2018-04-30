İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
İktisadi Kalkınma Vakfı AB Reform ve Büyüme GündemiYer: TOBB/IKV Brüksel OfisiTarih: 3 MayısSaat: 09: 30-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Albaraka Türk Avrupa'da Dijital Bankacılıkta Yeni Model" Basın ToplantısıYer:
İktisadi Kalkınma Vakfı AB Reform ve Büyüme Gündemi
Yer: TOBB/IKV Brüksel Ofisi
Tarih: 3 Mayıs
Saat: 09: 30
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Albaraka Türk Avrupa'da Dijital Bankacılıkta Yeni Model" Basın Toplantısı
Yer: Joint Idea/ Kanyon
Tarih: 3 Mayıs
Saat: 10: 30
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Platform Ekonomisi, İş 4.0 ve İş Hukukunun Evrimi Konferansı
Yer: TOBB Plaza/ İbrahim Çağlar Toplantı Salonu
Tarih: 3 Mayıs
Saat: 14: 30
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StartersHub 3S Landing Pad Selection Dat
Yer: StartersHub
Tarih: 4 Mayıs
Saat: 18: 00
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6. Gıda Güvenliği Kongresi
Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi
Tarih: 3-4 Mayıs
Saat: 10: 00
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İstanbul Çikolata Festivali
Yer: Sirkeci Garı
Tarih: 4-5-6 Mayıs
Saat: 10: 00
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Türkiye Bankalar Birliği 61. Genel Kurulu
Yer: Sabancı Center, Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu
Tarih: 7 Mayıs Pazartesi
Saat: 10: 30
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MediaMarkt Startup Challenge Day
Yer: Joint Idea/ Kanyon
Tarih: 7 Mayıs
Saat: 13: 00
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Digital Age Summit
Yer: Four Seasons Bosphorus
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 10: 00
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Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi
Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul
Tarih: 8-10 Mayıs
Saat: 10: 00
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AbdiBio Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesisleri
Yer: Orhan Gazi Mahallesi Tunç Caddesi No: 3
Tarih: 11 Mayıs
Saat: 10: 30
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TBB-MASAK Çalıştayı
Yer: The Ritz-Carlton Otel/ Balo Salonu
Tarih: 7 Mayıs
Saat: : 10: 00
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