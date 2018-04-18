İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
TÜRKONFED Global Girişimcilik KongresiYer: İstanbul Hilton Bomonti HotelTarih: 17-18 NisanSaat: 13: 00Yamaç Yapı "İstova" Kentsel Dönüşüm Projesi TanıtımıYer: Shangi-La BosphorusTarih: 18 NisanSaat: 09: 30Türkiye Otelciler Birliği Turizm Meslek Liseleri Aşçılık YarışmasıYer: GastronometroTarih:...
TÜRKONFED Global Girişimcilik Kongresi
Yer: İstanbul Hilton Bomonti Hotel
Tarih: 17-18 Nisan
Saat: 13: 00
Yamaç Yapı "İstova" Kentsel Dönüşüm Projesi Tanıtımı
Yer: Shangi-La Bosphorus
Tarih: 18 Nisan
Saat: 09: 30
Türkiye Otelciler Birliği Turizm Meslek Liseleri Aşçılık Yarışması
Yer: Gastronometro
Tarih: 18 Nisan
Saat: 10: 30
Coca Cola Kız Kardeşim Lansmanı
Yer. Çırağan Sarayı
Tarih: 18 Nisan
Saat: 10: 30
LEAD Network Türkiye "Liderlikte Çeşitlilik ve Kapsayıcılık" Konferansı
Yer: Tekfen Tower
Tarih: 18 Nisan
Saat: 13: 00
WWF Plastik Kullanımı Farkındalığı Etkinliği
Yer: İstanbul Akmerkez Etkinlik Alanı
Tarih: 18 Nisan
Saat: 18: 00
Cisco İnovasyon Merkezi Açılış Töreni
Yer: İstanbul Teknik Üniversitesi/ Arı 3 Teknopark
Tarih: 19 Nisan
Saat. 18: 00
IKEA Anatolium Marmara Alışveriş Merkezi Maya Holding ve Yılsan Holding Basın Toplantısı
Yer: Soho House İstanbul
Tarih: 24 Nisan
Saat: 10: 00
Benesta Acıbadem Projesi Basın Toplantısı
Yer: Benesta Acıbadem Satış Ofisi
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 09: 30
Platform Ekonomisi, İş 4.0 ve İş Hukukunun Evrimi Konferansı
Yer: TOBB Plaza/ İbrahim Çağlar Toplantı Salonu
Tarih: 3 Mayıs
Saat: 14: 30
6. Gıda Güvenliği Kongresi
Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi
Tarih: 3-4 Mayıs
Saat: 10: 00
İstanbul Çikolata Festivali
Yer: Sirkeci Garı
Tarih: 4-5-6 Mayıs
Saat: 10: 00
Digital Age Summit
Yer: Four Seasons Bosphorus
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 10: 00
Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi
Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul
Tarih: 8-10 Mayıs
Saat: 10: 00
TBB-MASAK Çalıştayı
Yer: The Ritz-Carlton Otel/ Balo Salonu
Tarih: Mayıs
Saat: : 10: 00