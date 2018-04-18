İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

TÜRKONFED Global Girişimcilik KongresiYer: İstanbul Hilton Bomonti HotelTarih: 17-18 NisanSaat: 13: 00Yamaç Yapı "İstova" Kentsel Dönüşüm Projesi TanıtımıYer: Shangi-La BosphorusTarih: 18 NisanSaat: 09: 30Türkiye Otelciler Birliği Turizm Meslek Liseleri Aşçılık YarışmasıYer: GastronometroTarih:...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

TÜRKONFED Global Girişimcilik Kongresi

Yer: İstanbul Hilton Bomonti Hotel

Tarih: 17-18 Nisan

Saat: 13: 00

Yamaç Yapı "İstova" Kentsel Dönüşüm Projesi Tanıtımı

Yer: Shangi-La Bosphorus

Tarih: 18 Nisan

Saat: 09: 30

Türkiye Otelciler Birliği Turizm Meslek Liseleri Aşçılık Yarışması

Yer: Gastronometro

Tarih: 18 Nisan

Saat: 10: 30

Coca Cola Kız Kardeşim Lansmanı

Yer. Çırağan Sarayı

Tarih: 18 Nisan

Saat: 10: 30

LEAD Network Türkiye "Liderlikte Çeşitlilik ve Kapsayıcılık" Konferansı

Yer: Tekfen Tower

Tarih: 18 Nisan

Saat: 13: 00 

WWF Plastik Kullanımı Farkındalığı Etkinliği

Yer: İstanbul Akmerkez Etkinlik Alanı

Tarih: 18 Nisan

Saat: 18: 00

Cisco İnovasyon Merkezi Açılış Töreni 

Yer: İstanbul Teknik Üniversitesi/ Arı 3 Teknopark

Tarih: 19 Nisan

Saat. 18: 00

IKEA Anatolium Marmara Alışveriş Merkezi Maya Holding ve Yılsan Holding Basın Toplantısı 

Yer: Soho House İstanbul

Tarih: 24 Nisan

Saat: 10: 00

Benesta Acıbadem Projesi Basın Toplantısı

Yer: Benesta Acıbadem Satış Ofisi

Tarih: 2 Mayıs

Saat: 09: 30

Platform Ekonomisi, İş 4.0 ve İş Hukukunun Evrimi Konferansı

Yer: TOBB Plaza/ İbrahim Çağlar Toplantı Salonu

Tarih: 3 Mayıs

Saat: 14: 30

6. Gıda Güvenliği Kongresi

Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi

Tarih: 3-4 Mayıs

Saat: 10: 00

İstanbul Çikolata Festivali

Yer: Sirkeci Garı

Tarih: 4-5-6 Mayıs

Saat: 10: 00

Digital Age Summit

Yer: Four Seasons Bosphorus

Tarih: 8 Mayıs

Saat: 10: 00

Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi

Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul

Tarih: 8-10 Mayıs

Saat: 10: 00

TBB-MASAK Çalıştayı 

Yer: The Ritz-Carlton Otel/ Balo Salonu

Tarih:  Mayıs

Saat: : 10: 00

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