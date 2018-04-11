İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
Birleşmiş Markalar Derneği Yurt Dışı Açılım ToplantısıYer: Intercontinental HotelTarih: 11 NisanSaat: 09: 00Türkiye İhracatçılar Meclisi Protokol İmza TöreniYer: Dış Ticaret KompleksiTarih: 11 NisanSaat: 09: 30TÜSİAD "İklim Toplantıları: Düşük Karbonlu Kalkınma Sürecinde Finansmanın Rolü"...
Birleşmiş Markalar Derneği Yurt Dışı Açılım Toplantısı
Yer: Intercontinental Hotel
Tarih: 11 Nisan
Saat: 09: 00
Türkiye İhracatçılar Meclisi Protokol İmza Töreni
Yer: Dış Ticaret Kompleksi
Tarih: 11 Nisan
Saat: 09: 30
TÜSİAD "İklim Toplantıları: Düşük Karbonlu Kalkınma Sürecinde Finansmanın Rolü"
Yer: Tekfen Tower
Tarih: 11 Nisan
Saat: 10: 00
Çatıder 9. Çatı ve Cephe Konferansı
Yer: İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi/ Akıngüç Oditoryumu
Tarih: 12-13 Nisan
Saat: 09: 30
Ege Yapı Cer İstanbul Projesi Lansmanı
Yer: Çırağan Sarayı/ Enderun Salonu
Tarih: 12 Nisan
Saat: 10: 00
Anadolu Landini Yerli Üretim Traktör Fabrikası Açılış Töreni
Yer: Anadolu Landini
Tarih: 13 Nisan
Saat: 09: 00
Fibabanka Girişim Sermayesi Şirketi Lansman Toplantısı
Yer: Swissotel The Bosphorus/ Asuka Salonu
Tarih: 13 Nisan
Saat: 09: 00
ODTÜ İnternet Haftası Etkinlikleri Blockchain Teknolojisi
Yer. ODTÜ MD Vİşnelik Tesisleri
Tarih: 14 Nisan
Saat: 13: 00
Argüden Yönetişim Akademisi İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi Açıklaması
Yer: Pera Müzesi
Tarih: 16 Nisan
Saat: 09: 30
GYODER 16. Gayrimenkul Zirvesi
Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 17 Nisan
Saat: 08: 30
ISO 31000: 2018 Kurumsal Risk Yönetimi Revizyon Geçiş Eğitimi
Yer: TSBP Av. Bedii Ensari Eğitim Salonu
Tarih: 17 Nisan
Saat: 09: 30
Türkiye Otelciler Birliği Turizm Meslek Liseleri Aşçılık Yarışması
Yer: Gastronometro
Tarih: 18 Nisan
Saat: 10: 30
6. Gıda Güvenliği Kongresi
Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi
Tarih: 3-4 Mayıs
Saat: 10: 00
İstanbul Çikolata Festivali
Yer: Sirkeci Garı
Tarih: 4-5-6 Mayıs
Saat: 10: 00
Digital Age Summit
Yer: Four Seasons Bosphorus
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 10: 00
Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi
Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul
Tarih: 8-10 Mayıs
Saat: 10: 00