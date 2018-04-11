İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Birleşmiş Markalar Derneği Yurt Dışı Açılım ToplantısıYer: Intercontinental HotelTarih: 11 NisanSaat: 09: 00Türkiye İhracatçılar Meclisi Protokol İmza TöreniYer: Dış Ticaret KompleksiTarih: 11 NisanSaat: 09: 30TÜSİAD "İklim Toplantıları: Düşük Karbonlu Kalkınma Sürecinde Finansmanın Rolü"...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Birleşmiş Markalar Derneği Yurt Dışı Açılım Toplantısı

Yer: Intercontinental Hotel

Tarih: 11 Nisan

Saat: 09: 00

Türkiye İhracatçılar Meclisi Protokol İmza Töreni

Yer: Dış Ticaret Kompleksi

Tarih: 11 Nisan

Saat: 09: 30

TÜSİAD "İklim Toplantıları: Düşük Karbonlu Kalkınma Sürecinde Finansmanın Rolü" 

Yer: Tekfen Tower

Tarih: 11 Nisan

Saat: 10: 00

Çatıder 9. Çatı ve Cephe Konferansı

Yer: İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi/ Akıngüç Oditoryumu

Tarih: 12-13 Nisan

Saat: 09: 30

Ege Yapı Cer İstanbul Projesi Lansmanı

Yer: Çırağan Sarayı/ Enderun Salonu

Tarih: 12 Nisan

Saat: 10: 00

Anadolu Landini Yerli Üretim Traktör Fabrikası Açılış Töreni

Yer: Anadolu Landini

Tarih: 13 Nisan

Saat: 09: 00

Fibabanka Girişim Sermayesi Şirketi Lansman Toplantısı

Yer: Swissotel The Bosphorus/ Asuka Salonu

Tarih: 13 Nisan

Saat: 09: 00

ODTÜ İnternet Haftası Etkinlikleri Blockchain Teknolojisi

Yer. ODTÜ MD Vİşnelik Tesisleri

Tarih: 14 Nisan

Saat: 13: 00

Argüden Yönetişim Akademisi İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi Açıklaması

Yer: Pera Müzesi

Tarih: 16 Nisan

Saat: 09: 30

GYODER 16. Gayrimenkul Zirvesi

Yer: Uniq İstanbul

Tarih: 17 Nisan

Saat: 08: 30

ISO 31000: 2018 Kurumsal Risk Yönetimi Revizyon Geçiş Eğitimi

Yer: TSBP Av. Bedii Ensari Eğitim Salonu

Tarih: 17 Nisan

Saat: 09: 30

Türkiye Otelciler Birliği Turizm Meslek Liseleri Aşçılık Yarışması

Yer: Gastronometro

Tarih: 18 Nisan

Saat: 10: 30

6. Gıda Güvenliği Kongresi

Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi

Tarih: 3-4 Mayıs

Saat: 10: 00

İstanbul Çikolata Festivali

Yer: Sirkeci Garı

Tarih: 4-5-6 Mayıs

Saat: 10: 00

Digital Age Summit

Yer: Four Seasons Bosphorus

Tarih: 8 Mayıs

Saat: 10: 00

Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi

Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul

Tarih: 8-10 Mayıs

Saat: 10: 00

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