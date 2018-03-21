İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Otomotiv Sanayii Derneği Olağan Genel KuruluYer: Fairmont Quasar HotelTarih: 21 MartSaat: 10: 30İkinci El Otomotiv Ticaretinin Türk Ekonomisindeki Geleceği ToplantısıYer: İstanbul Ticaret OdasıTarih: 21 MartSaat: 14: 00Otomotiv Sanayii Derneği Genel Kurul ToplantısıYer: Fairmont Quasar...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Otomotiv Sanayii Derneği Olağan Genel Kurulu

Yer: Fairmont Quasar Hotel

Tarih: 21 Mart

Saat: 10: 30

İkinci El Otomotiv Ticaretinin Türk Ekonomisindeki Geleceği Toplantısı

Yer: İstanbul Ticaret Odası

Tarih: 21 Mart

Saat: 14: 00

Otomotiv Sanayii Derneği Genel Kurul Toplantısı

Yer: Fairmont Quasar İstanbul Hotel

Tarih: 21 Mart

Saat: 10: 30

42. İktisatçılar Haftası

Yer: The Marmara Otel

Tarih: 21-23 Mart

Saat: 09: 30

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı

Yer: Grand Hyatt Otel/ Troy Salonu

Tarih: 22 Mart

Saat: 10: 00

Torkam İnşaat Basın Buluşması 

Yer: The Marmara Taksim

Tarih: 23 Mart

Saat: 09: 00

ECCO Türkiye 2018 Büyüme Planları Paylaşım Toplantısı 

Yer: Wyndham Grand Hotel/ Mimar Sinan Salonu

Tarih: 23 Mart

Saat: 09: 00

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Ödülleri

Yer: Zorlu Raffles Otel

Tarih: 23 Mart 

Saat: 18: 30

Özgür Üniversite Kapitalist Kriz Sarmalında 21. Yüzyıl "Yapısal Krizin Periferideki Görünümü: Latin Amerika Bilançosu

Yer: Özgür Üniversite

Tarih: 24 Mart

Saat: 15: 30

İstanbul Jewelry Show

Yer: CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi

Tarih: 22-25 Mart

Saat: 10: 00

İstanbul Oyuncak Fuarı

Yer: TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 22-25 Mart

Saat: 10: 00

Joon Havayolları İlk Uçuş Etkinliği

Yer: İstanbul Atatürk Havalimanı/ Dış Hatlar Terminali Gate: 220

Tarih: 26 Mart

Saat: 02: 30

İstanbul İSİG Meclisi Meslek Hastalıklarıyla Mücadele Deneyimleri Söyleşisi

Yer: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Toplantı Salonu

Tarih: 26 Mart

Saat: 19: 30

Brisa Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı 

Yer: Ritz Carlton Taksim/ Cam Salon

Tarih: 28 Mart

Saat: 09: 30

SETS Nişantaşı Açılışı

Yer: Nişantaşı SETS

Tarih: 28 Mart

Saat: 19: 00

Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week 

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi

Tarih: 27-30 Mart

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 29 Mart – 1 Nisan

Saat: 10: 00

3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi

Yer: Raffles Otel

Tarih: 9-10 Nisan

Saat: 10: 00

 

Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi

Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul

Tarih: 8-10 Mayıs

Saat: 10: 00

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