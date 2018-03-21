İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
Otomotiv Sanayii Derneği Olağan Genel KuruluYer: Fairmont Quasar HotelTarih: 21 MartSaat: 10: 30İkinci El Otomotiv Ticaretinin Türk Ekonomisindeki Geleceği ToplantısıYer: İstanbul Ticaret OdasıTarih: 21 MartSaat: 14: 00Otomotiv Sanayii Derneği Genel Kurul ToplantısıYer: Fairmont Quasar...
Otomotiv Sanayii Derneği Olağan Genel Kurulu
Yer: Fairmont Quasar Hotel
Tarih: 21 Mart
Saat: 10: 30
İkinci El Otomotiv Ticaretinin Türk Ekonomisindeki Geleceği Toplantısı
Yer: İstanbul Ticaret Odası
Tarih: 21 Mart
Saat: 14: 00
Otomotiv Sanayii Derneği Genel Kurul Toplantısı
Yer: Fairmont Quasar İstanbul Hotel
Tarih: 21 Mart
Saat: 10: 30
42. İktisatçılar Haftası
Yer: The Marmara Otel
Tarih: 21-23 Mart
Saat: 09: 30
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı
Yer: Grand Hyatt Otel/ Troy Salonu
Tarih: 22 Mart
Saat: 10: 00
Torkam İnşaat Basın Buluşması
Yer: The Marmara Taksim
Tarih: 23 Mart
Saat: 09: 00
ECCO Türkiye 2018 Büyüme Planları Paylaşım Toplantısı
Yer: Wyndham Grand Hotel/ Mimar Sinan Salonu
Tarih: 23 Mart
Saat: 09: 00
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Ödülleri
Yer: Zorlu Raffles Otel
Tarih: 23 Mart
Saat: 18: 30
Özgür Üniversite Kapitalist Kriz Sarmalında 21. Yüzyıl "Yapısal Krizin Periferideki Görünümü: Latin Amerika Bilançosu
Yer: Özgür Üniversite
Tarih: 24 Mart
Saat: 15: 30
İstanbul Jewelry Show
Yer: CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 22-25 Mart
Saat: 10: 00
İstanbul Oyuncak Fuarı
Yer: TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 22-25 Mart
Saat: 10: 00
Joon Havayolları İlk Uçuş Etkinliği
Yer: İstanbul Atatürk Havalimanı/ Dış Hatlar Terminali Gate: 220
Tarih: 26 Mart
Saat: 02: 30
İstanbul İSİG Meclisi Meslek Hastalıklarıyla Mücadele Deneyimleri Söyleşisi
Yer: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Toplantı Salonu
Tarih: 26 Mart
Saat: 19: 30
Brisa Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı
Yer: Ritz Carlton Taksim/ Cam Salon
Tarih: 28 Mart
Saat: 09: 30
SETS Nişantaşı Açılışı
Yer: Nişantaşı SETS
Tarih: 28 Mart
Saat: 19: 00
Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week
Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tarih: 27-30 Mart
Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10: 00
3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi
Yer: Raffles Otel
Tarih: 9-10 Nisan
Saat: 10: 00
Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi
Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul
Tarih: 8-10 Mayıs
Saat: 10: 00