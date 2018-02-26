İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
Sabancı Holding, "Yıllık Paylaşım Toplantısı 2018"Yer : Sabancı Center, Sadıka Ana SalonuTarih : 26 Şubat PazartesiSaat : 09: 30İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA)Yer : CNR Expo Fuar MerkeziTarih : 27 Şubat SalıSaat : 10: 00 Türkiye İhracat Katkı Endeksi 12: 00 UNICERA Fuarı'nın...
Sabancı Holding, "Yıllık Paylaşım Toplantısı 2018"
Yer : Sabancı Center, Sadıka Ana Salonu
Tarih : 26 Şubat Pazartesi
Saat : 09: 30
İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA)
Yer : CNR Expo Fuar Merkezi
Tarih : 27 Şubat Salı
Saat : 10: 00 Türkiye İhracat Katkı Endeksi
12: 00 UNICERA Fuarı'nın resmi açılışı
Türkiye Ambalaj Sanayi, Oluklu Mukavva Tüketimi ve Ekonomik Etki Analizi' raporu
Tarih : 27 Şubat 2018 Salı
Yer : Swissotel The Bosphorus/ Mimosa salonu
Saat : 10: 00
Yerli kripto para NeXpara, 1 Mart'ta halka arz edilecek
Tarih : 28 Şubat Çarşamba
Yer : Çırağan Palace Kempinkski, Bosphorus Salonu
Saat : 09: 00
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Geleneksel Öğle Yemeği
Tarih : 28 Şubat Çarşamba
Yer : Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel
Saat : 12: 00
Deutche Messe AG ile Türkiye'nin Makinecileri WIN EURASIA tanıtımı
Tarih : 28 Şubat Çarşamba
Yer : Swissotel The Bosphorus Istanbul
Saat : 10: 00