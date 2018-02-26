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İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Sabancı Holding, "Yıllık Paylaşım Toplantısı 2018"Yer : Sabancı Center, Sadıka Ana SalonuTarih : 26 Şubat PazartesiSaat : 09: 30İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA)Yer : CNR Expo Fuar MerkeziTarih : 27 Şubat SalıSaat : 10: 00 Türkiye İhracat Katkı Endeksi 12: 00 UNICERA Fuarı'nın...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Sabancı Holding, "Yıllık Paylaşım Toplantısı 2018"

Yer                 : Sabancı Center, Sadıka Ana Salonu

Tarih              : 26 Şubat Pazartesi

Saat               : 09: 30

İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA)

Yer                  : CNR Expo Fuar Merkezi

Tarih               : 27 Şubat Salı

Saat                : 10: 00 Türkiye İhracat Katkı Endeksi

                         12: 00 UNICERA Fuarı'nın resmi açılışı

Türkiye Ambalaj Sanayi, Oluklu Mukavva Tüketimi ve Ekonomik Etki Analizi' raporu

Tarih               : 27 Şubat 2018 Salı 

Yer                  : Swissotel The Bosphorus/ Mimosa salonu

Saat                : 10: 00

Yerli kripto para NeXpara, 1 Mart'ta halka arz edilecek

Tarih                : 28 Şubat Çarşamba

Yer                  : Çırağan Palace Kempinkski, Bosphorus Salonu

Saat                 : 09: 00

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Geleneksel Öğle Yemeği

Tarih                 : 28 Şubat Çarşamba

Yer                   : Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel

Saat                  : 12: 00

Deutche Messe AG ile Türkiye'nin Makinecileri WIN EURASIA tanıtımı

Tarih                : 28 Şubat Çarşamba

Yer                   : Swissotel The Bosphorus Istanbul

Saat                 :   10: 00

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