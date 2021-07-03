İş var, çalışacak personel yok
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İş var, çalışacak personel yok

İş var, çalışacak personel yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Eskişehir'de kafe işletmecileri, normalleşme döneminde işlerinin yoğunlaştığını, ancak çalıştıracak personel bulamadıklarını belirtiyorlar.

Eskişehir'de kafe işletmecileri, normalleşme döneminde işlerinin yoğunlaştığını, ancak çalıştıracak personel bulamadıklarını belirtiyorlar.

Yurt genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri 1 Temmuz 2021 günü itibariyle gevşetildi. Normalleşme dönemine giren ülkemizde işletmeler için saat ve kapasite sınırları kaldırılırken, sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen sona erdi. Normale dönen çalışma saatleri ve tam kapasiteye geçilmesiyle Adalar mevkii olarak bilinen Porsuk bulvarında bulunan kafelerde yoğunluk oluştu. Kapanma döneminde faaliyete ara veren ve 1 Haziran'dan itibaren 21.00'a kadar yüzde 50 kapasiteyle çalışmaya başlayan kafelerde ise personel sıkıntısı yaşanmaya başladı. Uzun zamandır evlerinde kapalı kalan insanların gösterdiği yoğun ilgi karşısında personel sayısında yeterli düzeyi sağlayamayan işletmeler arayışa girdi. Hemen her kafenin girişinde bulunan iş ilanları dikkatleri çekti.

Porsuk bulvarında bir kafenin işletmeciliğini yapan Yarkın Atay, yaşadıkları personel sıkıntısını şu ifadelerle anlattı:

"Şuanda personelimiz kalmadı. Okulların bu sene kapalı olmamasıyla öğrenciler gelmedi. Öğrencilerin olmayışı da personel açığı oluşturdu. Öğrenci şehrinde olduğumuz için genel olarak personellerimiz öğrencilerden oluşuyordu. Memleketine giden öğrenciler henüz geri gelmedi. Geçirdiğimiz tedbirli dönemdeki yasaklar da bizi etkiledi. Kapanma döneminde personellerimiz dağıldı. Haziran ayında 21.00'a kadar olan çalışma saatlerimizde de personel bulamadık. Saat başına yevmiye verildiği için hiç kimse kısa süre çalışmak istemiyordu. Şuan işlerimizde yoğunluk var fakat personel sıkıntı yaşıyoruz." - ESKİŞEHİR

İş var, çalışacak personel yok
İş var, çalışacak personel yok
İş var, çalışacak personel yok
İş var, çalışacak personel yok
İş var, çalışacak personel yok
İş var, çalışacak personel yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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