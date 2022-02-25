İş vaadiyle kandırıp dolandırdı

ADANA (İHA) - Adana'da işe girdirme bahanesiyle kandırdığı 3 kişiden bin lira, cep telefonu ve diz üstü bilgisayar alan dolandırıcı son kurbanından bin lira para almak isterken suçüstü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden irtibata geçtiği yabancı uyruklu kişileri iş bulma vaadiyle dolandırdığı belirlenen Abdulhalil İ.'nin (25) yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmada şüphelinin, tanıdığı iş insanları olduğunu ve iş bulabileceğini söylediği kişilerden para ve elektronik eşya talep ettiği belirlendi. Abdulhalil İ.'nin bu yöntemle Cezayirli S.A.'nın bin lirasını, Suriyeli İ.S.'nin cep telefonunu ve M.K.'nin de dizüstü bilgisayarını aldığı tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibe başlayan polis, Abdulhalil İ.'nin, 22 Şubat'ta iş bulma vaadinde bulunduğu Suriye uyruklu A.S. ile Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde buluştuğunu tespit etti. Kandırdığı A.S.'nin bin lirasını alan Abdulhalil İ., bu sırada takipte olan polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Yapılan üst aramasında Abdulhalil İ.'nin cebinden çıkan bin lira sahibi A.S.'ye teslim edildi.

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheli Abdulhalil İ.'nin, sorgusunun sürdüğü bildirildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa