İş vaadiyle kadınının 23 bin lira parasını dolandırdı
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İş vaadiyle kadınının 23 bin lira parasını dolandırdı

04.12.2020 10:22 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:27

İş vaadiyle kadınının 23 bin lira parasını dolandırdı Mersin'de iş vaadiyle bir kadının 23 bin lira parasını parça parça dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi Mersin'de iş vaadiyle bir kadının 23 bin lira parasını dolandırdığı iddia edilen şahıs yakalandı.

İş vaadiyle kadınının 23 bin lira parasını dolandırdı

Mersin'de iş vaadiyle bir kadının 23 bin lira parasını parça parça dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi

MERSİN - Mersin'de iş vaadiyle bir kadının 23 bin lira parasını dolandırdığı iddia edilen şahıs yakalandı. Paraları kadından parça parça alan şüphelinin çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, bir kamu kurumunda çalışan müşteki kadın M.G., polis merkezine giderek kendisini dolandırdığını iddia ettiği H.Ç. isimli şahıstan şikayetçi oldu. Müşteki kadın ifadesinde, şüphelinin kendisine "belediyede üst düzey bürokratlar tanıdığı" olduğunu söylediğini, kocasını işe aldırabileceğini ancak bunun karşılığında para ödemesi gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine şüpheliye parça parça 23 bin lira para verdiğini söyleyen kadın, kocasının işe giremediğini, parasını da geri alamadığını ifade ederek, şahıstan şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, daha önce de çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli şahsı bularak, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, adliyeye sevk edildi.

İş vaadiyle kadınının 23 bin lira parasını dolandırdı
İş vaadiyle kadınının 23 bin lira parasını dolandırdı
İş vaadiyle kadınının 23 bin lira parasını dolandırdı
İş vaadiyle kadınının 23 bin lira parasını dolandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ

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