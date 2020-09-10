İş vaadiyle 12 bin 500 lira dolandırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İş vaadiyle 12 bin 500 lira dolandırdı

ESKİŞEHİR'de İ.M. isimli kişiyi "Sana hastanede iş bulacağım, sağlık personeli yapacağım" diyerek 12 bin 500 lira dolandırdığı öne sürülen Nuri D., tutuklandı.

İş vaadiyle 12 bin 500 lira dolandırdı
10.09.2020 16:25 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:29

ESKİŞEHİR'de İ.M. isimli kişiyi "Sana hastanede iş bulacağım, sağlık personeli yapacağım" diyerek 12 bin 500 lira dolandırdığı öne sürülen Nuri D., tutuklandı.

İddiaya göre, Eskişehir'de yaşayan Nuri D., İ.M.'den "Sana hastanede iş bulacağım, seni sağlık çalışanı yapacağım" diyerek 12 bin 500 lira aldıktan sonra ortadan kayboldu. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan İ.M., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne giderek şikayette bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kimliği belirlenen Nuri D.'nin, Mamure Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Nuri D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dolandırıcılık suçundan 3 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen Nuri D., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Mesut Barzani Fahrettin Koca
Magazin Alişan Ferhat Göçer Ozan Çolakoğlu Çağatay Ulusoy
Spor Jose Sosa Metin Oktay Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Daha Fazla Sabah İzmir Yunan Antalya
Şu an buradasınız: İş vaadiyle 12 bin 500 lira dolandırdı - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 16:38:58. #1.15#
title