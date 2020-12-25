İş Turkcell Teknoloji Buluşmaları dijital platformda tüm Türkiye ile buluştu
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İş Turkcell Teknoloji Buluşmaları dijital platformda tüm Türkiye ile buluştu

25.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:02
İş Turkcell Teknoloji Buluşmaları dijital platformda tüm Türkiye ile buluştu

Turkcell, geleneksel hale gelen Teknoloji Buluşmaları'nı bu yıl ilk kez dijital platformda düzenledi.

Turkcell, geleneksel hale gelen Teknoloji Buluşmaları'nı bu yıl ilk kez dijital platformda düzenledi. İş Turkcell Teknoloji Buluşmaları adıyla gerçekleşen yeni nesil teknoloji etkinliğinde, şirketlerin dijitalleşme yolculuğu ele alındı.

Turkcell, 26 yıllık deneyimini tüm ülkeye anlatmak ve şirketlerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik yapmak için Teknoloji Buluşmaları etkinliğini düzenlemeye devam ediyor. Daha önce Türkiye'nin dört bir yanında fiziksel olarak gerçekleşen buluşmalar, bu yıl 'İş Turkcell Teknoloji Buluşmaları' adıyla dijital ortamda gerçekleşti. Yeni nesil teknoloji buluşmalarının bu yılki konusu 'Dijital Çağda İşinizi Büyütürken Teknolojilere Ne Kadar Yakınsınız?' oldu. Operatörün ekosistemindeki şirketlerin de yer alarak dijital dönüşüm sürecindeki iş ortaklıklarını anlattığı buluşmayı binden fazla kişi izledi.

"Dijital dönüşümle şirketlerimizin farklı iş alanları keşfetmesi için çalışıyoruz"

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, kurumların dijitalleşme sürecine katkı sağladıkları Dijital İş Servisleri şirketinin özellikle pandemi döneminde önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Özata, "Operatör olarak güçlü altyapımız ve teknolojimiz sayesinde ülkemizin dönüşümü için çalışıyoruz. Şirketlerin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümü için tek noktadan uçtan uca sunduğumuz teknolojik çözümlerimizle onların yanında oluyoruz. Bu dönemde daha da iyi anlaşıldı ki artık iş dijitalleşmekte, iş teknolojide. Dijitalleşme yolculuğunda yol arkadaşınızın kim olduğu ve bu yola ne zaman çıktığınız çok önemli. Bugün tam zamanı. Biz operatör olarak dijital dönüşümün getirdiği yeni imkanlarla, şirketlerimizin farklı iş alanlarını keşfetmesi için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

İş Turkcell Teknoloji Buluşmaları'nın, 25 Ocak 2021 tarihine kadar isturkcellteknolojibulusmalari.com adresinden izlenebileceği aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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