İş Toplantıları İçin Neden Elite World Hotels Tercih Edilmeli?

Elite World Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, iş toplantıları için neden Elite World Hotels tercih edilmeli sorusuna Wise TV'de yanıt getirdi.

Elite World Hotels'in tamamen misafir memnuniyetine yönelik ve misafir istekleri doğrultusunda konumlandırılan oteller olduğunu ifade eden Bezaroğlu, "Business to Happiness" adını verdikleri işi keyfe dönüştüren konseptlere sahip olduklarını ve bu anlamda Türkiye'de ilk olduklarını da belirtti.