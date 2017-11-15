İş'te Ben Cv Yarışması"Na Başvurular Başladı

Adana Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından organize edilen ulusal düzeyde bütün bireylere özgeçmiş (CV) oluşturma noktasında farkındalık oluşturacak olan "İŞ'te Ben CV Yarışması" için başvurular başladı.



Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda, "İŞ'te Ben CV Yarışması" seçici kurul üyelerinin ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin katıldığı tanıtım toplantısında, yarışmanın detayları hakkında bilgi verildi. 15 Kasım 2017 tarihinde başlayıp 15 Aralık 2017 tarihine kadar başvuruların alınacağı yarışma programında değerlendirme Stajyer/Öğrenci (aktif öğrenci olan bütün katılımcılar) ile Yeni Mezun/Deneyimli (aktif öğrenci olmayan bütün katılımcılar) şeklinde 2 kategoride gerçekleştirilecek ve her iki kategoride "En İyi Tasarlanmış CV" (ilk üçe) ve özel ödül verilecek.



Bireylerin Özgeçmiş Hazırlama Teknikleri noktasında bilgi düzeylerini arttırmak, özgeçmiş oluşturma noktasında farkındalık oluşturmak ve bireyleri kreatif düşünceye teşvik etmek için düzenlenen yarışmanın başvuruları 15 Aralık tarihine kadar devam edecek.



18 Aralık Pazartesi günü ön değerlendirme, 19 Aralık Salı günü ise ilk değerlendirmeyi geçen 20 özgeçmişin sahibi ile son değerlendirme görüşmesi yapılacak ve aynı gün sonuçlar ilan edilecek.



Dereceye girenlere 20 Aralık Çarşamba günü Sheraton Grand Adana Oteli'nde yapılacak olan "Yenilikçi Bakış Temasıyla İnsan Kaynakları Zirvesinde" ödülleri verilecek. Dereceye girenler 300 İnsan Kaynakları Profesyoneli ile tanışacak, istihdam edilme ve konuşmacıları dinleme imkanı bulacak.



Yarışma detayları hakkında da bilgi veren Adana Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ahmet Altunbaş, "Başvurular 'cvyarismasi.com' internet adresi üzerinden alınacak ve her aday bir özgeçmiş gönderebilecek. Özgeçmişlerin özgün olması, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması, sadece bu yarışma için hazırlanmış olması gerekiyor. Özgeçmişler, ilimizde bulunan kamu kurum, kuruluşlarından, odalardan ve STK'lardan, insan kaynakları profesyonellerinden, iş ve meslek danışmanları, akademisyenlerden oluşan ve Adana Çalışma ve İş Kurumu başkanlığındaki bir Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek. Özgeçmişler, özgünlük, özgeçmiş içerik ve sistematiği ve doğruluk kriterlerini kapsayan bir değerlendirmeye tutulacak. Dikkatleri üzerine toplayan özgün ve fark oluşturan özgeçmişler daha avantajlı" ifadelerini kullandı.



Yarışma süresince iş ve meslek danışmanlarınca İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda, Çukurova Üniversitesi'nde ve Bilim Teknoloji Üniversitesi'nde "Özgeçmiş hazırlama teknikleri" konusunda öğrencilere seminerler düzenleneceğini belirten Altunbaş, özellikle gençler tarafından yarışmaya yoğun katılım beklediklerini, bireylere özgeçmiş hazırlama noktasında farkındalık oluşturarak bireylerin iş başvurularında kendilerini özgün ve anlaşılır bir şekilde sunmaları ile hedefe ulaşmalarını sağlayıp doğru beşeri eşleştirmenin yapılmasına yani istihdama katkı sağlayacaklarını söyledi.



Yarışmanın tanıtımı gerçekleştirildikten sonra Meslek Yüksekokulu öğrencilerine İş ve Meslek Danışmanı Sevilay Bekçi ve İnsan Kaynakları Profesyonelleri Tahir Gökçek ile Işık Gül tarafından "Özgeçmiş Hazırlama Teknikleri", "İşveren Bakışıyla Özgeçmişten Beklentiler" ve "Mülakat Teknikleri" konusunda seminer düzenlendi. - ADANA